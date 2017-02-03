Facebook, televizyonlara geliyor

Sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki günlerde televizyonlardaki yerini alabilir.
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Platformdaki video içeriğe bir süredir ağırlık veren Facebook, bu plan çerçevesinde yeni hedefini televizyon olarak belirledi.
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Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Facebook, video merkezli bir televizyon uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı.
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İlk olarak The Wall Street Journal’ın duyurduğu iddia Facebook’un son bir yılda canlı video özelliğine verdiği önem de anlam kazanmasına neden oldu.
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Sosyal medya sitelerinin en çok kar sağladığı paylaşım türü olan video kuşkusuz Facebook’un da uzun bir süredir gündemindeydi.
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Söz konusu uygulamanın da bu kapsamda değerlendirilmesinde fayda var. Zira uzun vadede video merkezli bu platformda reklam geliri sağlamanın hedeflendiğini belirtmek yanlış olmaz.
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Facebook’un orijinal video içeriği üretmek adına bir süredir bir dizi transfer yaptığını anımsatan habere göre, sosyal medya devi TV uygulamasında kendi içeriklerine de yer verecek.
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Ancak Facebook’tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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Bu nedenle söz konusu uygulamanın çıkıp çıkmayacağı veya çıkacağı tarih henüz bilinmiyor.