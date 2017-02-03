03 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Sosyal Medya

Facebook, televizyonlara geliyor

Tarih:
Bir yorum bırakın
1 Görüntüleme
Facebook, televizyonlara geliyor
Haber İçi Üst

Sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki günlerde televizyonlardaki yerini alabilir.

  • Platformdaki video içeriğe bir süredir ağırlık veren Facebook, bu plan çerçevesinde yeni hedefini televizyon olarak belirledi.

  • Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Facebook, video merkezli bir televizyon uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı.

  • İlk olarak The Wall Street Journal’ın duyurduğu iddia Facebook’un son bir yılda canlı video özelliğine verdiği önem de anlam kazanmasına neden oldu.

  • Sosyal medya sitelerinin en çok kar sağladığı paylaşım türü olan video kuşkusuz Facebook’un da uzun bir süredir gündemindeydi.

  • Söz konusu uygulamanın da bu kapsamda değerlendirilmesinde fayda var. Zira uzun vadede video merkezli bu platformda reklam geliri sağlamanın hedeflendiğini belirtmek yanlış olmaz.

  • Facebook’un orijinal video içeriği üretmek adına bir süredir bir dizi transfer yaptığını anımsatan habere göre, sosyal medya devi TV uygulamasında kendi içeriklerine de yer verecek.

  • Ancak Facebook’tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • Bu nedenle söz konusu uygulamanın çıkıp çıkmayacağı veya çıkacağı tarih henüz bilinmiyor.
FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King