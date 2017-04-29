Facebook ve Google’u 100 milyon dolar dolandırdı

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay Asyalı bir tedarikçi üzerinden 100 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştiğini ve kurbanların iki önemli teknoloji markası olduğunu açıklamıştı.

İşte dolandırılan o iki şirketin Facebook ve Google olduğu ortaya çıktı. Dolandıran ise resimdeki Litvanya vatandaşı. Adalet bakanlığı firmaların isimlerini açıklamasa da, bugün Fortune‘un paylaştığı habere göre dolandırıcılık mağduru olan firmalar Facebook ve Google.

Söz konusu dolandırıcılık nedeniyle 100 milyon dolar tutarında bir vurgun gerçekleştiren Litvanya asıllı Evaldas Rimasauskas, Asya merkezli büyük bir tedarikçisinin e-posta, fatura ve şirket damgalarını taklit ederek Facebook ve Google’ı 2013 yılında dolandırmayı başardı. Facebook sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olayın anlaşılmasından sonra gönderilen paranın bir kısmını geri almayı başaran sosyal medya devi, açılan soruşturma için güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olacaklarını da açıkladı.

Google’ın da benzer bir açıklama yaparak tıpkı Facebook gibi dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve olayın anlaşılmasıyla birlikte hemen yetkililere haber verdiklerini açıkladıklarını da iletelim.