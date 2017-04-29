En Üst

29 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji

Facebook ve Google’u 100 milyon dolar dolandırdı

Tarih:
Bir yorum bırakın
21 Görüntüleme
Facebook ve Google’u 100 milyon dolar dolandırdı
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

ABD Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay Asyalı bir tedarikçi üzerinden 100 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştiğini ve kurbanların iki önemli teknoloji markası olduğunu açıklamıştı.

 

İşte dolandırılan o iki şirketin Facebook ve Google olduğu ortaya çıktı. Dolandıran ise resimdeki Litvanya vatandaşı. Adalet bakanlığı firmaların isimlerini açıklamasa da, bugün Fortune‘un paylaştığı habere göre dolandırıcılık mağduru olan firmalar Facebook ve Google.

 

face

 

Söz konusu dolandırıcılık nedeniyle 100 milyon dolar tutarında bir vurgun gerçekleştiren Litvanya asıllı Evaldas Rimasauskas, Asya merkezli büyük bir tedarikçisinin e-posta, fatura ve şirket damgalarını taklit ederek Facebook ve Google’ı 2013 yılında dolandırmayı başardı. Facebook sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre olayın anlaşılmasından sonra gönderilen paranın bir kısmını geri almayı başaran sosyal medya devi, açılan soruşturma için güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olacaklarını da açıkladı.

Google’ın da benzer bir açıklama yaparak tıpkı Facebook gibi dolandırıcılık kurbanı olduğunu ve olayın anlaşılmasıyla birlikte hemen yetkililere haber verdiklerini açıkladıklarını da iletelim.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King