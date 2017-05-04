Facebook 3 bin kişiyi işe alacak

Sosyal medya devi Facebook, canlı yayın hizmeti üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarını engellemek için 3 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
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Sosyal medya devi Facebook, canlı yayın hizmeti üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarını engellemek için 3 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.
Açıklama Facebook üst yöneticisi ve kurucu ortağı Mark Zuckerberg’ten geldi.Zuckerberg “son haftalarda Facebook üzerinden paylaşılan görüntülerde ve yapılan canlı yayınlarda insanların kendilerine veya başkalarına zarar vermesi endişe verici” dedi.Ayrıca söz konusu görüntülerin rapor edilmesini daha kolay ve hızlı hale getirmek için Facebook’ta halihazırda bu alanda faaliyet gösteren 4 bin 500 kişiye, gelecek bir yıl boyunca 3 bin kişinin daha ekleneceğini ifade etti.
İşe alınacak kişiler hem canlı yayınları hem de Facebook’a eklenen videoları analiz edip raporlayacak.Zurkerberg Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gözlemciler çocuk istismarı ve şiddet gibi istenmeyen içeriklerde bize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.
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ABD’nin Cleveland eyaletinde kız arkadaşıyla tartışan Steven Stephens yolda geçen 74 yaşındaki bir adamı öldürmüş ardından cinayet anının kaydını Facebook’a yüklemişti.
Stephens olaydan birkaç gün sonra intihar etmiş bir şekilde bulunmuştu.
Facebook durumla ilgili geç adım attığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
FACEBOOK: PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILDIK
Teknoloji devinden geçen hafta yapılan açıklamayla platformun suistimal edildiği vurgulandı.
Facebook özellikle seçim dönemlerinde platformlarının hükümetlerin propaganda aracı haline geldiğini ve bunun da seçimleri etkilediğini itiraf etti.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada Fransa ve ABD’de seçmenlerin Facebook’tan etkilendiği belirtti.
Olayın “sahte haber”lerden ibaret olmadığı belirtilirken, algının yaratılması için oldukça gelişmiş tekniklerin kullanıldığı ifade edildi.
Özellikle ABD ve Fransa’da yapılan seçimlerde hem içeriden hem dışarıdan yoğun bir operasyon yapıldığı ifade edildi.
Son olarak Fransa’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 30 binden fazla Facebook hesabının askıya alındığı duyuruldu.
Facebook yönetimi, ABD’de yapılan seçimlerin ardından kullanıcıların yalan haberleri hızlıca işaretlemelerine ve Facebook’a bildirmelerine olanak sağlayacak bir fonksiyon geliştirmişti.