Facebook 3 bin kişiyi işe alacak

Sosyal medya devi Facebook, canlı yayın hizmeti üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarını engellemek için 3 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Açıklama Facebook üst yöneticisi ve kurucu ortağı Mark Zuckerberg’ten geldi.

Zuckerberg “son haftalarda Facebook üzerinden paylaşılan görüntülerde ve yapılan canlı yayınlarda insanların kendilerine veya başkalarına zarar vermesi endişe verici” dedi.

Ayrıca söz konusu görüntülerin rapor edilmesini daha kolay ve hızlı hale getirmek için Facebook’ta halihazırda bu alanda faaliyet gösteren 4 bin 500 kişiye, gelecek bir yıl boyunca 3 bin kişinin daha ekleneceğini ifade etti.

İşe alınacak kişiler hem canlı yayınları hem de Facebook’a eklenen videoları analiz edip raporlayacak.

Zurkerberg Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gözlemciler çocuk istismarı ve şiddet gibi istenmeyen içeriklerde bize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.