05 Ocak 2017

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Ezgi Mola, Rihanna ya rakip çıktı

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Ezgi Mola, Rihanna ya rakip çıktı
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Sosyal medyadan paylaştığı videolar ve yazdığı yazılarla takipçilerini güldüren Ezgi Mola’nın hedefinde bu kez de Rihanna vardı.

Ezgi Mola, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın hayranı çıktı. Giyim tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve birçok kişi için ‘stil ikonu’ olan Rihanna’ya rakip çıkan Mola, ünlü yıldızın sokak stilini kendi üzerinde uyarladı.

rihanna

Son dönemin en gözde modellerinden olan yeşil parkalardan giyen Mola, fotoğrafını Rihanna ile kolajladı ve “Hayaller #rihanna gerçekler #ezomola… @badgalriri beni sana çok benzetiyorlar prenses” notunu düştü.

ezgimola
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Havadis Gazetesi

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