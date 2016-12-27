27 Aralık 2016

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Ezgi Mola, köpeklerinin yüzünü dövme yaptırdı

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Ezgi Mola, köpeklerinin yüzünü dövme yaptırdı
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Sosyal medyadan köpekleriyle bolca fotoğraf paylaşan Ezgi Mola, takipçileriyle yeni dövmesini paylaştı.

Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını göğsüne dövme yaptırdı. Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, yeni dövmesinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

kuki

ezgimola

Kısa sürede 30 bin beğeni alan fotoğrafa, takipçileri yorum yağdırdı. Bazıları dövmeyi çok beğendiğini söylerken, bazıları da olumsuz görüşünü bildirdi.

molaic

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Havadis Gazetesi

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