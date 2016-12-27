Ezgi Mola, köpeklerinin yüzünü dövme yaptırdı

Hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ezgi Mola, Kuki ve Suşi Mola isimlerini verdiği köpeklerinin fotoğrafını göğsüne dövme yaptırdı. Sık sık köpekleriyle paylaşım yapan ve sokak hayvanları için de yardım çağrısında bulunan Mola, yeni dövmesinin mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede 30 bin beğeni alan fotoğrafa, takipçileri yorum yağdırdı. Bazıları dövmeyi çok beğendiğini söylerken, bazıları da olumsuz görüşünü bildirdi.