Ezber bozan öneri

MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu Hala Sultan İlahiyat Koleji yanında inşa edilen caminin adının Şeyh Nazım Kıbrısi Cami olması önerisini yaptı.

Sadıkoğlu, önerisini nedenleri ile paylaştı. Sadıkoğlu, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin Kıbrıs’ta vermiş olduğu İslami kimlik mücadelesi ve yapmış olduğu irşad çalışmalarına bir vefa göstergesi olarak bunun yapılması gerektiğini kaydederek “bunun yanı sıra Kıbrıs’ın güneyindeki Hala Sultan Tekke ve camisinden ve oraların Türk ve İslam yurdu olduğu mefkûresinden de vazgeçmediğimizin bir ifadesi bir göstergesi olur. Bizim için Hala Sultan camisi tektir ve o da Larnaka’dadır ve idealimiz orada yine ezanların okunması ve beş vakit namazların kılınmasıdır” dedi.