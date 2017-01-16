Evrim Teorisi Ve Toprak Tavizi

Evrim Teorisi Charles Darwin’den önce de vardı.

Ancak Darwin 1859 yılında “Türlerin Kökeni” adlı eseri ile teorinin kabul görüp yaygınlaşmasında büyük hamle yaptı…

…

“Yaratılışçılık” inancı Evrim teorisini reddeder.

Orta Çağda yaratılışçılık inancına karşı olan düşünceler yasaklanmıştı…

…

Sene 2017.

Evrim teorisi Türk eğitiminden çıkarıldı.

Atatürk hakkında da sadece kim olduğuna dair bilgilerle yetinilecek…

…

FETÖ’cüler başa gelmiş olsalardı ilk yapacakları işin Evrim teorisini yerle bir etmek, eğitim sisteminden çıkarmak olacaktı büyük ihtimal.

Ünlü Times Dergisine göre dünyada yüz etkili kişi arasında yer alan, Mehmetçik Vakfı’ndan Teşekkür Beratı, Martin Luther King Jr. International Chair, Morehouse College’den “Gandhi-King-Ikeda Barış Ödülü” alan Fetullah Gülen bu konuda çok kafa patlatan biriydi.

Gülen, darbe yapılmazdan önce, Darwin teorisine karşı gelen İslam bilginlerinden (!) biri olarak bilindi hep.

Bir konferansta yaptığı konuşmada,

“Darwinizmden, Evalüsyon (Evrim) dan yanmıştı ağzım” demişti.

Gülen’in “Yaratılış Gerçeği ve Evrim” adlı kitabı da var…

…

Evrim teorisinde,

Örneğin önce uzun boylu zürafalar mı vardı,

Yoksa kısa boylu zürafalar mı?

Gibi meselelere kafa yoracaksınız.

Mağarada yaşayan kör bir hayvan kör olduğu için mi karanlıkta yaşıyor,

Yoksa karanlıkta yaşadığı için mi kördür?

Bunların kalıtsal ve çevresel etkileri hakkında çeşitli görüşlerin çatışması ve bunlardan türeyen ortak teorileri anlamaya çalışacaksınız.

Ve nihayetinde,

Evrimleşme devam ediyor ve bilim insanları her gün yeni bulgularla karşılaşmakta,

Yeni görüşler ortaya çıkmaktadır.

Bu devamlılık içinde canlıların evrimi nerelere evrilebilir gibi karmaşık sorgulamaları da kafanızda tartmanız gerekecek…

…

Engizisyon’un yobaz gücü bilimsel çalışmaları durdurmaya yetmemişti.

Dünya dönüyrdu…

…

Türk eğitim sistemi Evrim Teorisini istemiyor.

Eğitim tedrisatından söküp attı.

Mustafa Kemal’i de sadece çocukluğunda kargaları kovalarken anlamaya çalışacak ya da daha doğrusu anlamamaya çalışacak yeni nesiller.

Öte yandan evrenin yaratılış inancına göre 6 günde meydana geldiği,

Önce çamurdan Adem’in yaratıldığı,

Onun bilmem hangi kemiğinden de Havva’nın meydana getirildiği öğretilecek.

Kuran derslerinde dayak yemek de cabası…

…

Biyolojik gerçekliği sıfırladı molla…

…

Evrim teorisini, engizisyon döneminde olduğu gibi yasaklayan fetihçi zihniyetin,

Kıbrıs görüşmelerinde ekstradan toprak tavizi istemesi kadar doğal ne olabilir?