Evren büyük bir hologram mı?

Astrofizikçi bilim insanlarına göre evren, “muazzam ve karmaşık bir hologram”, insanların hayatı 3 boyutlu deneyimlemesi ise bir ilüzyondan ibaret olabilir.
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Kozmik mikrodalgaların arka planını inceleyen astrofizikçiler evrenimizin holografik olduğunu gösteren önemli deliller bulduklarını söylediler.
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Kanada ve İtalya’daki meslektaşları ile birlikte çalışan Southampton Üniversitesi’nden astrofizikçilere göre, bu garip teori evrenin yapısı hakkında mevcutta var olan geleneksel fikirlerle benzer miktarlarda delile sahip.
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Bilim insanlarına göre evreni gözlemlememiz, sinemada 3 boyutlu bir film izlemeye benzetilebilir. 3 boyutlu filmler holografik olmasa da, insanlar imajların derinliğini düz bir ekrandan geldiğini bildikleri halde yaşayabiliyorlar.
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Evrenin yapısı da benzer şekilde objelere dokunup, gerçek olduğunu düşündüğümüz şekilde gerçekleşiyor olabilir.
Evrenin bir hologramdan ibaret olması fikri ilk kez 90’lı yıllarda tartışıldı ve insanoğlunun 3 boyutlu gerçeklik ve zaman algılarının aslında sınırları olan düz bir yüzeyde bulunduğu fikri ortaya atıldı.
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Southampton Üniversitesi’nde matematik bilimleri profesörü olan Kostas Skenderis şöyle açıklıyor:
“3 boyutlu gördüğünüz, hissettiğiniz ve duyduğunuz her şeyin (ve zaman algınızın) gerçekte düz bir iki boyutlu alandan kaynaklandığını düşünün. Üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu bir düzeyde kodlanmasından bahsediyorum. Örneğin bir kredi kartı üzerinde oynatılan bir hologram görüntüsü gibi. Fakat bu noktada bütün evrenin kodlanmış olmasından bahsediyoruz”
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Araştırma, fizik konusundaki anlayışımızın en merkezi kısımlarından iki tanesini birleştirebilir; en büyük ölçekte açıklayan genel görelilik ve en küçük ölçekte açıklayan kuantum teorisi.
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Profesör Skenderis, “Holografi, evrenin yapısı ve oluşumu hakkında düşünme şeklimiz üzerinde bir sıçrama yaratabilir. Einstein’ın genel görelilik teorisi, evrendeki büyük ölçekli her şeyi hemen hemen açıklarken, kuantum düzeyinde kökeni ve mekanizmaları incelendiğinde çözülmeye başlıyor” açıklamasında bulunuyor.
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Skenderis bilim insanlarının Einstein’ın yerçekimi teorisini ve kuantum teorisini birleştirmek için onlarca yıldır çalıştığını ve bazılarının holografik evren kavramının bu ikisini uzlaştırma potansiyeline sahip olduğuna inandığını açıklıyor
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