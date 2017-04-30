Evlilik programları kaldırıldı mı?

OHAL kapsamında yayımlanan 2 yeni KHK yürürlüğe girdi. Yehi KHK’larla birlikte televizyonlardaki arkadaşlık programları yasaklandı. KHK’larla, yurtdışında gerçekleşen “anlaşmalı” boşanmalar ve kurulması planlanan OHAL komisyonu üyelerine yönelik düzenlemeler de yapıldı.

OHAL kapsamında 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. KHK’larla birçok alanda yeni düzenlemeler yapıldı. O düzenlemelerden biri de televizyonlardaki arkadaşlık programlarına yönelik…

690 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ilk başta anlaşılmadı, televizyonlardaki evlenme programlarına yasak getirildiği sanıldı. Karar özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak tartışmalar sürerken, KHK’nın detayları ortaya çıktı. Yayımlanan yeni KHK ile evlenme programlarının değil, radyo ve televizyonlardaki “0800” gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden “arkadaşlık programlarının” yasaklandığı anlaşıldı.

690 sayılı yeni KHK ile yurtdışında gerçekleşen boşanmalara da düzenleme getirildi.

Önceki uygulamada yurtdışında yabancı mahkemelerin kararı ile “anlaşmalı” olarak boşanan Türk vatandaşlarının ayrıca Türk mahkemelerinde de dava açması ve Türkiye’de de boşanma kararının alınması gerekiyordu. Ancak bu kural değişti. Buna göre, yurtdışında yabancı mahkemelerin kararı ile “anlaşmalı” olarak boşanan Türk vatandaşlarının ayrıca Türk mahkemelerinde dava açmalarına ihtiyaç olmadan, boşanma kararları, yurtdışında dış temsilcilikler, Türkiye’de ise bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerince nüfus kütüğüne tescil edilebilecek. Yeni düzenlemeyle, “anlaşmalı” olduğu takdirde, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararı Türkiye’de dava açmaya gerek kalmadan tescil edilip, tanınabilecek.