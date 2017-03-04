Evine giderken trafikte can verdi

Girne-Güzelyurt Anayolu’nda dünün ilk saatlerinde iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada 30 yaşındaki Cem Yılmaz hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı

Nadire BAHADİ

Aslen Yozgatlı olan ve birkaç yıldan beri KKTC’de çalışarak hayatını sürdüren 30 yaşındaki Cem Yılmaz, dün saat 01:30 sıralarında Girne- Güzelyurt Anayolu’nda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm Yılmaz’ı eve dönüş yolunda yakaladı.

KH 443 plakalı aracı ile Girne’ye doğru giden Mehmet Aydın dikkatsizce kullandığı aracı ile karşı şeride geçince, arkadaşları ile gittiği eğlenceden dönen ve evine sadece 1 buçuk kilometre kalan Cem Yılmaz’ın sonu oldu.

İki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada Cem Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz ile aynı araçta bulunan 20 yaşındaki Sabri Korkmaz ve 23 yaşındaki İlhan Büyükertaç ile KH 443 plakalı araç sürücüsü 45 yaşındaki Mehmet Aydın ise yaralandı.

Yolun sağına geçti, kazaya sebep oldu

Kaza dün 01:30’da Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 14-15 kilometreleri arasında meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Aydın kullandığı KH 443 plakalı salon araçla ile Girne istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Cem Yılmaz’ın kullandığı JP 422 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmaya neden oldu. Kaza yerine giden polis ekipleri soruşturma başlattı. Kaza anında alkollü olduğu düşünülen Mehmet Aydın’dan kan örneği alınarak laboratuara gönderildiği öğrenildi. Yılmaz’ın ölümünden sorumlu tutulan Aydın tutuklandı. Aydın’ın sağlığına kavuşmasının ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Yaralıların durumu iyi

Kazada yaralanan Korkmaz, Büyükertaç ve Aydın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın kazada kalça kemiğinin kırılması nedeni ile ameliyata alınıp Cerrahi Servisi’nde tedavi ediliyor. Kazada yaralananların genel sağlık durumlarının iyi olduğu edinilen bilgiler arasında.

Annesini görmeye gidecekti

30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın 2 buçuk yıldan beri Karşıyka’da faaliyet gösteren Jessic Bar ve Restoran isimli işletmede çalıştığı öğrenildi. İşletme sahibi Mustafa Bilinç, Yılmaz’ın önümüzdeki hafta annesini görmek için memleketi Yozgat’a gideceğini ve bunun için gün saydığını söyledi. Bekar olan Yılmaz’ın 2 buçuk yıldan beri yanlarında çalıştığını belirten Bilinç, Yılmaz’ın gerek müşteriler gerekse kendileri tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu söyledi. Yılmaz’ın önceki gece saat 10:30 sıralarında işini bitirip arkadaşları ile Girne’ye eğlenmeye gittiğini söyleyen Mustafa Bilinç, “evine kısa bir mesafe kalmıştı, böyle bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüz” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Cem Yılmaz’ın cenazesinin otopsi yapılmasının ardından memleketi Yozgat’ta gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.