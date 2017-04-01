“EVET” Mitingine Katılmayacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakan Binali Yıldırım’ın Kayseri’de düzenleyeceği evet mitingine katılmayacağı öğrenildi.

Anayasa referandumuna 15 gün kala Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri’de evte mitingi düzenleyecek.

AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, “2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz” dedi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mitinge katılmayacağı, bunun bir ortak program değil, Başbakan Yıldırım’ın programı olacağı bildirildi.

ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK

Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi. Gül’ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. CNN Türk’ün haberine göre Abdullah Gül bu mitinge katılmayacak. Gül’e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bunun nedeni ise Gül’ün aldığı “siyasi programlara katılmama” kararı.

‘EVET KAHVALTISI’NA DA GİTMEMİŞTİ

Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ankara düzenleiği ve eski AKP’lileri davet ettiği ‘referandum kahvaltısına’ da katılmamıştı.