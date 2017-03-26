Evcen: Bütün ömrümü beraber geçirmek istiyorum

Oyuncu Fahriye Evcen yeni filmi Sonsuz Aşk’ı anlattı. Evcen ayrıca nişanlısı Burak Özçivit ile ilişkileri hakkında da konuştu.

“EV İŞLER YAPMAYI SEVİYORUM”

Fahriye Evcen filmde canlandırdığı karakterine üzerine sorulan, “Karakteriniz evlere temizliğe giden bir kadın. Sizin nasıldır ev işleriyle aranız?” soruya şöyle yanıt verdi: “Ben evimde olmayı, evimle ilgilenmeyi seven biriyim. Özellikle dizi dönemlerinde çok fazla boş vaktimiz olamıyor ama ben de evde vakit geçirmeyi, yemek yapmayı, evimin temiz olmasını severim.”

“AŞKI BURAK’LA SONSUZ KILMAYA ADIM ATTIM”

Evcen gerçek aşk var mı? sorusuna, “Kesinlikle var. Çünkü aşk insanı besleyen en temel şeylerden biri. O yüzden sevdiklerimize tutunuyoruz. Hepimiz hayatımızdaki aşkı devamlı ve sonsuz kılmaya çalışıyoruz. Ben de aşkı Burak’la sonsuz kılmaya adım attım.”

“NASIL BİR NOKTADA OLMAK İSTERSİN? SORUSUNUN CEVABINI YAŞIYORUM”

30 yaşındaki oyuncu konuşmasına şöyle devam etti: “İnsan hayatta önüne hedefler koyup, adım adım onları aşmaya çalışır ya ben de öyle geçirdim son 10 yılımı… Hedeflerimi aşarak ilerlemeye çalıştım. Ne mutlu ki bugün, 10 sene öncesine gittiğimde “Nasıl bir noktada olmak istersin?” sorusunun cevabını yaşıyorum.”

“SEVDİĞİM İNSANLARLA ZAMAN GEÇİRMEYİ SEVİYORUM”

“Dizi çekersen çok fazla boş vaktin olmuyor. Ama kalan zamanlarda sadece sevdiklerime zaman ayırmaya çalışıyorum. Gerçekten sadece ailemle, arkadaşlarımla, sevdiğim insanlarla zaman geçirmeyi seviyorum.”

“ÖMRÜMÜ BERABER GEÇİRMEK İSTİYORUM”

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile Almanya’da nişanlanan Evcen, bu konunun hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri dile getirdi: “Çok mutluyuz tabii ki. Bütün ömrünü bir arada geçirmek istediğin insanla böyle bir adım atıyor olmak çok mutluluk verici.”