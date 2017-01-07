Ev sahibinin televizyonunu çalmakla suçlanıyor

Kiracısı olduğu evden ayrılırken televizyonu da beraberinde götürdüğü gerekçesi ile hırsızlıkla suçlanan Vaktang Pırtshhalava tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 1 yıllığına kiraladığı evden giderken televizyonu çalmakla suçlanan Vaktang Pırtshhalava tutuklandı. Zanlı dün “Kiracı tarafından sirkat” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, polis tarafından hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Televizyonu da beraberinde götürmüş

Olay ile ilgili mahkemede ifade sunan polis memuru İbrahim Çangaroğlu mahkemede verdiği ifadesinde zanlı Vaktang Pırtshhalava’nın 21 Eylül 2016 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Kiracı tarafından sirkat” suçlaması ile mahkeme huzurunda olduğunu kaydetti. Zanlı Vaktang Pırtshhalava’nın 21 Eylül 2015 tarihinde Emine Öncü’ye ait evi 2 arkadaşı ile birlikte 1 yıllığına kiraladığını söyleyen Çangaroğlu, zanlının evi boşaltırken anahtarı teslim etmeden önce evdeki televizyonu da beraberinde götürdüğünün iddia edildiğini söyledi. Zanlının şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını belirten Çangaroğlu, soruşturmanın selameti açısından Vaktang Pırtshhalava’nın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.