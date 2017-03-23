Ev arkadaşını soydu!

Girne’de R.S. (E-23) aynı ikametgahta kalan Hanife Gümüşay’ın evde düşürmüş olduğu banka kartını bularak çeşitli banka ATM cihazlarından ve bir bet ofisinde toplam 9.906.38 TL nakit para çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

17 ve 21 Mart tarihleri arasında, Girne’de R.S. (E-23) aynı ikametgahta kalan Hanife Gümüşay’ın evde düşürmüş olduğu banka kartını bularak çeşitli banka ATM cihazlarından ve bir bet ofisinde toplam 9.906.38 TL nakit para çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi. R.S. tutuklandı.