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10 Mayıs 2017

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Eurovision’da finale kalan ilk 10 ülke belli oldu

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Eurovision’da finale kalan ilk 10 ülke belli oldu
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Bu yıl Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı Eurovision’da dün akşam düzenlenen yarışmayla finale kalan 10 ülke belli oldu.Yarışmada Güney Kıbrıs‘ı temsil eden Ermeni asıllı Kıbrıslı sanatçı Hovig, finale kalan isimler arasında yerini aldı.

Eurovision’da Kiev’de ilk yarı final dün akşam düzenlendi. Böylelikle finale kalacak isimlerden ilk onu belli oldu.

Geçen yıl Ukraynalı sanatçı Jamala’nın birinci olması nedeniyle bu yıl Ukrayna ‘nın ev sahipliği yaptığı yarışmada ikinci yarı finali yarın akşam, finali ise 13 Mayıs akşamı düzenlenecek

Finale kalmaya hak kazanan ilk on ülke, gruplar ve şarkıları, şöyle:

1- Moldova: Suntroke Project – Hey Mamma

2- Azerbaycan: Diana Hacıyeva – Skeletons

3: Yunanistan: Demi – This is Love

4- İsveç: Robin Bengston – I can’t go on

5- Portekiz: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

6- Polonya: Kayas Mos – Flashlight

7- Ermenistan: Artsvik – Fly With Me

8- Avustralya: İsaiah – Don’t Come Easy

9- Kıbrıs: Hovig – Gravity

10- Belçika: Blanche – City Lights.

Rusya yarışmaya katılmayı reddetmişti.

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