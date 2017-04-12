EuroCup Yakın Doğu’nun

Kadınlar EuroCup Finali rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

FIBA EuroCup Final Serisi ikinci maçında YDÜ ve Bellona AGÜ İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 63-58 kazanan YDÜ 2016-2017 sezonu EuroCup Kadınlar organizasyonunun şampiyonu oldu.

MAÇIN PERİYOTLARI:

Dev finalde ilk çeyreği Bellona AGÜ, YDÜ karşısında 25-12 üstün bitirdi. Kayseri ekibinde Gray 7, Sanders 6 sayıyla yıldızlaştı. Karşılaşmada devreye 33-24 Bellona AGÜ üstünlüğü ile girildi.

İkinci periyotta YDÜ’den Bahar Çağlar pota altı hakimiyeti konusunda etkiliydi. AGÜ ise hızlı hücumlardaki başarısıyla skor üstünlüğünü korudu.

Üçüncü çeyrek sonunda ev sahibi YDÜ, devreye girilirken AGÜ ile 9 sayı olan farkı 47-39 ile ancak 8’e indirebildi. İki takımın da set oyunlarını tercih ettiği üçüncü periyotta AGÜ son çeyrek öncesi oyuna ağırlığını koydu.

Final periyotuna YDÜ müthiş bir giriş yaparak skoru 45-49’a getirdi ve Bellona AGÜ molası geldi. Mola sonrası skor önce 49-49’da eşitlendi daha sonra YDÜ 51-49 öne geçti. 35.dakikada YDÜ’den Vandersloot 5.faul ile oyun dışı kaldı. Yakaladığı ivme ile oyun kontrolünü eline geçirip farkı açan YDÜ kalan dakikalarda avantajını kaybetmeyerek maçı 63-58 kazandı ve 2016-2017 EuroCup Kadınlar organizasyonunun şampiyonu oldu.