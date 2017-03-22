Eurocup finali hayırlı olsun

KKTC basketbol tarihinin en önemli başarısı gelmek üzere.

Eurocup yarı final ilk maçında Galatasaray taraftarının bile “Yavru Vatan” diye tezahürat yaptığı gecede Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda 87-81 kazanarak cuma günü oynanacak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Yakın Doğu üçüncü periyot hariç Galatasaray karşısında çok üstün bir maç çıkardı.

Gecenin yıldızları, asistleriyle Vandersloot ile birlikte Galatasaray potasını dar eden Hollingswort ve McBride oldu.

Yakın Doğu 6 sayılık farkla Caferağa’ya gidiyor.

Orada da kolay kolay bu maçı vermez. Bana göre YDÜ, Bellona AGÜ ile finali oynar.

24 mart akşamı o salonu YDÜ yönetimi KKTC’den de seyirci ile doldurup finali kutlamalıdır.

Bu tarihi başarı cuma akşamı BRT ekranlarında olacak.

Devlet ve hükümet yetkilileri fr bu maça gelip destek vermelidir.

Yakın Doğu için “Yavru” diyen Galatasaray taraftarına tek söz söylenir. Ana Vatana selam olsun.

Yakın Doğu, Eurocup finaline doğru adım adım ilerliyor. Bu gerçekten tarihi bir başarıdır.

Bu takımı yaratanlara helal olsun.

Ey KKTC sporseverleri Eurocup finali için gün saymaya başlayın bu gerçekleşmek üzere.

Haydi Yakın Doğu cumaya bizi bayram yaşat.