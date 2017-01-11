Euro rekora doymuyor! 4’ü geçti

Dolar bu sabah 3.8960 ile tarihi zirvesini yeniledi. Sert yükselişin ardından kur, 3.83 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL 4.11’i aşarken, ardından 4.05 seviyesine indi.

Rekor üstüne rekor kıran dolarda yükleliş tam gaz devam ediyor. MB’nin dünkü freni de hızı kesmedi. Dolar, bu sabah hacimsiz piyasada 3.89’u da aşarak, tarihi zirvesini 3.8960 ile yeniledi. Açılış ile birlikte TL’de kayıp yüzde 2.5’a ulaştı.

Sert yükselişin ardından yönünü aşağı çeviren kur, 3.83 seviyelerine geriledi. Dolar/TL saat 09:30 itibariyle 3.86 seviyesinde.

Sepet bazında TL de 4.0076’ya kadar yükseldikten sonra 3.95 seviyesinde.

Dolar/TL , Merkez Bankası’nın dün döviz likiditesini artırmak için tüm vadelerde döviz zorunlu karşılıklarını 50 baz puan düşürmesi ile 3.74 seviyesine kadar inen kur, yeniden yönünü yukarı çevirmişti.