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17 Mart 2017

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Etna Yanardağı lav püskürttü

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Etna Yanardağı lav püskürttü
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İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağlarından olan Etna’da yeni bir krater lav püskürtmeye başladı.Lavlar ve kaya parçalarının etkisiyle yaralananlar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, bölgede turuncu alarm verdi.Yanardağ’da 1979’da meydana gelen patlamada 9 turist hayatını kaybetmişti.

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