Eşref Bitlis anısına mücadele ettiler

Eşref Bitlis anısına düzenlenen Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Hyong-Pumse-Kata Şampiyonası önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı, Girne Halkevi ve Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü takımlarından renkli kuşak sahibi sporcuların katıldığı müsabakalar heyecan ve çekişme içersinde geçerken dereceye girenler de belli odlu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bayanlar Hyong/Pumse/Kata Müsabaka Sonuçları

1.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Ayniye Cevdet 3.Buse Çevik

2.Kategori: 1.Sıla Özdemir 2.Derya Güler 3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1.Doğa Ateş 2.Elif Nur Karadağ 3.Tuba Şener

4.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Şerife Patlar 3.Ayşe Dişçeken

5.Kategori: 1.Hayat Keskin 2.Melisa Ertürk 3.Gülizar Koç

6.Kategori: 1.Huriye Kaya 2.Elena Pakhomova 3.Esma Özbiçer

7.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Mehtap Cevdet 3.Dilek Colayır

Erkekler Hyong/Pumse/Kata Müsabaka Sonuçları

1.Kategori: 1.Miraç Üstüner 2.Ömer Özdemir 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Kuday Kaya 2.Emre Cevdet 3.Tan Keskin

3.Kategori: 1.Yasin Tomak 2.Roham Golabgir 3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Rayan Golabgir 2.Emir Eren 3.Mahmut Colayır

5.Kategori: 1. D.Karamahmutoğlu 2.Alex Tüysüz 3.Bahadır Bozbay