Esra Erol’un izdivaç programından ayrıldıktan sonra açıkladı

Esra Erol’un sunduğu izdivaç programından ayrılan gelin adayı Ayça, geçtiğimiz gün Instagram’dan yaptığı canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara flaş cevaplar verdi.

Ayça, “Bizlere sözleşme imzalatılıyor. Günlük para alıyoruz. Damat adayı Ahmet’le aşk yaşamadım. Birlikte yemeğe dahi çıkmadık. Her şey kurmaca. Programda bana taktığı yüzük bile annemin Umre’den getirdiği yüzük” dedi. “ESRA EROL YÖNETİYOR” Programın perde arkasında yaşananlar hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan gelin adayı, takipçilerinin Caner-Berke aşkını sorması üzerine sinirlenerek, “Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca! Caner ve Berke aşkı da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanıyor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor” ifadelerini kullandı.