Esnafın yüzü güldü

maaşların ödenmesi çarşıya hareketlilik getirdi. Hafta sonu beklediği satışları yakalayan esnaf geç saatlere kadar kepenk kapatmadı. Çarşı dün de aynı hareketli saatleri yaşadı

SATIŞLAR İYİ: Yeni yıl için geri sayım başladı. Birçok vatandaş hafta sonunu yılbaşı alışverişinde geçirdi. Lefkoşa’da çarşı dün de hareketliydi. Geçtiğimiz hafta adeta sinek avlayan Lefkoşa esnafı, 13’üncü maaş ödemesiyle beklediği satışa kavuştu

KONFEKSİYON REVAŞTA: Lefkoşa çarşı merkezlerinde en çok kıyafet, ayakkabı ve hediyelik eşya dükkanları doldu taştı. Hediyelik satışları arasında kuyumcular da payına düşeni aldı. Kuaförler ise yılbaşına yönelik hazırlık çerçevesinde artan randevulardan memnun

EN ÇOK SATILAN KIRMIZI: Kıyafet ve ayakkabıda her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da en fazla tercih edilen renk kırmızı oldu. Kırmızının gücü iç giyimde de hakim. Kıyafette mevsim hakim oldu, en çok kazak ve ayakkabı satıldı

ESNAFIN DİLEĞİ BARIŞ: Esnafın, 2017 beklentilerinde “barış” bol kazancın önüne geçti. Türkiye’de ve orta doğuda yaşanan olaylara işaret eden esnaflar, 2017’de dünyada barış Kıbrıs’ta çözüm diledi

Duygu ALAN

Yeni yıl hazırlıklarını haftalar önce tamamlayan Lefkoşa esnafının yüzü gülmeye başladı.

13’üncü maaşların ödenmesi ile birlikte çarşı pazarda yeni yıl alışverişi hareketliliği de görülmeye başlandı.

Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaş, çarşıya neşe kattı. Cumartesi ve Pazar günü yaşanan yoğunluk dün de devam etti. Kıyafet mağazalarından, ayakkabı mağazalarına, kuyumculardan iç çamaşır mağazalarına kadar hemen her mağazada işler dün iyiydi.

Yeni yıl akşamında tüm zarafeti ve ihtişamı ile göz doldurmayı planlayan kadın ve erkekler, kuaförlerden ve güzellik salonlarından da yeni yıl günü için randevusunu dünden aldı.

Havadis, başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren ayakkabı, kıyafet, iç çamaşırı mağazalarını, kuyumcuları ve kuaför, güzellik salonlarını ziyaret etti, mağazaların işletmecilerinden 2017 yılının rengi ve en fazla tercih edilen modeller hakkında bilgi aldı.

Kırmızı yine moda

Yeni yılın simge rengi kırmızı bu yıl yine kıyafette en fazla tercih edilen renk oldu.

Havadis’e konuşan kıyafet mağazası işletmecileri, gerek kendisi için alışveriş yapanların gerekse hediye alanların bu yıl da ağırlıklı olarak kırmızı renkte kıyafet aldığını söyledi.

Kıyafet mağazası işletmecileri, bu yıl yeşil ve tonlarının moda olduğunu bu sebeple yeşil ve tonlarının da vatandaşın kıyafet tercihleri arasında yerini aldığını kaydetti.

Tek taş modası kalmadı

Geçmiş yıllarda özel günlerde hediye olarak en fazla tercih edilen aksesuar tek taş yüzük bu yıl beklenen rağbeti görmedi.

Kuyumculardan alınan bilgiye göre, 2017’nin mücevherde modası kolye ve bileklik.

Kış ayakkabı tercihlerini etkiledi

Ayakkabı seçiminde de alışılagelmişin dışında tercihler yapıldı.

Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren ayakkabı mağazası işletmecileri, geçtiğimiz yıl moda olan ve yıl boyunca albenisini koruyan apartman topuk ayakkabının yerini bu sezon botların aldığını kaydetti.

Ayakkabı mağazası işletmecileri bu sezon en fazla içi yünlü bot ve çizme sattıklarını kaydetti.

İşletmeciler, yeni yıl akşamına özel alışverişlerde ise kadın müşterilerin genelinin yine iç kısmı yünlü olan kırmızı ve siyah renkte, çivi topuk çizme ve bot tercih ettiğini söyledi.

Saçlarda fön modası yine zirvede

Başkent Lefkoşa’da faaliyet gösteren kuaförler ve güzellik salonu işletmecileri, saçlarda düz fön modasının 2017 yılında da zirvedeki yerini koruduğuna işaret etti.

Kuaförler, yeni yıl randevularının da ağırlıklı olarak fön olduğunu belirtti.

Jartiyerde kırmızı fırtınası esiyor

Lefkoşa’da faaliyet gösteren iç çamaşırı mağazası işletmecileri, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da kadınların iç çamaşırda kırmızı rengi, modelde ise jartiyeri tercih ettiğini ifade etti.

Mağaza işletmecileri, her yıldan farklı olarak bu yılbaşı alışverişlerinde erkek iç çamaşırında da kırmızı ağırlıklı modellerin tercih edildiğini dile getirdi.

Esnaf ne dedi? Esnaf ne dedi? Esnaf ne dedi? Esnaf ne dedi?

Serdar Eser: (Kuaför)

“İşler şuanda normal düzeyde zaten bizim belli bir müşteri potansiyelimiz, abonelerimiz var. Ancak bayram, yeni yıl, sevgililer günü ve diğer özel günlerde her zaman daha yoğun çalışırız, abonelerimizin dışında da müşterilerimiz olur. Yeni yıl için randevular alınmaya başladı. Fön yine zirvedeki yerini koruyor ancak saç modelinde ve renginde değişiklik yapmak isteyenler de fazla sayıda. Ben şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum ve huzurlu ve tabiî ki güzel bir yıl diliyorum.”

Koray Kul: (Ayakkabı mağazası işletmecisi)

“13’üncü maaşların ödenmesi ile satışlarda da artış oldu. Yeni yıl alışverişi yoğunluğu başladı. Bu yıl genellikle içi yünlü olan bot ve çizmeler tercih ediliyor. Tüm renklerde alıcı var ancak yeni yıla özel ayakkabı alışverişinde daha yine kırmızı ve siyah renk bot ve çizmeler ağırlıkta. Yeni yıl için bir kampanyamız yok ancak her keseye uygun ayakkabılarımız mağazamızda satışa sunulmaktadır. Bazı modellerde de indirim kampanyaları devam etmektedir. Herkese huzurlu, bol kazançlı ve en önemlisi sağlıkla geçireceği bir yıl diliyorum.”

Derya Alp: (Kıyafet mağazası işletmecisi)

Zaten Aralık ayı itibari ile gerek kişisel gerekse hediyelik alışverişler başlamıştı ancak tabiî ki 13’üncü maaşların ödenmesi ile alışveriş trafiği de hareketlenmeye başladı. Bu yıl 13’üncü maaşlar biraz daha erken tarihte ödendi bu da iyi oldu. İnsanlar daha rahat alışverişlerini yapıyorlar. Satışlardan memnunuz. Her yıl olduğu gibi bu yıl için de dileğim, 2017’de Kıbrıs’ta barış diliyorum. Kalıcı bir barış diliyorum. Gerçekten artık Kıbrıs meselesi inşallah son bulur. Son yıllarda ciddi terör olayları yaşanıyor ve korkuyoruz artık bu nedenle Dünyanın da artık barışa huzura kavuşmasını diliyorum.

Mehmetali Kadıoğlu: (İç çamaşırı mağazası işletmecisi)

“Kırmızı iç çamaşırda zirvedeki yerini koruyor ancak mağazamızda tüm renkler ve modeller rağbet görüyor. Satışlarımız 13’üncü maaşların ödenmesi ile hareketlilik kazandı. Gerek maaşların ödenmesi ile gerekse hafta sonu tatili olması sebebi ile bugün alışverişte hafta içine nazaran daha fazla bir hareketlilik söz konusu. Ancak yeni yıl haftası olduğundan hafta içi hareketliliğin daha da artacağı düşüncesindeyim. 2017’nin sağlık ve huzurla geçirilmesini diliyorum.”

Gökmen Nergiz: (Kuyumcu)

“13’üncü maaşlar ödendi yeni yıla özel altın ve mücevher satışları da hareketlendi ancak yeni yıla henüz 1 hafta gibi bir süre var. Yılbaşına özel alışverişlerin hafta içinde artacağını düşünüyoruz. Yeni yıla özel hediyelerde bu yıl daha fazla kolye, bileklik ve küpe tercih ediliyor. Şuana kadar yapılan yılbaşı alışverişine baktığımızda tek taş pırlantalara çok fazla rağbet olmadığını gözlemliyoruz. Ben sağlık, huzur içerisinde geçen, mutluluklarla dolu bir yıl diliyorum.”