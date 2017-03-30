Esnaf isyanda

Çatalköy’de ihtiyaçlı esnafa dağıtılması için yapılan sanayi sitesinin hükümete yakın kişilere verildiği ifade edildi. Esnaf bu duruma isyan etti, mahkeme kapıda

PARTİZANLIK SUÇLAMASI: Uzun yıllardır Çatalköy esnaf ve bölge sakinlerinin merakla beklediği Küçük Esnaf Sanayi Sitesi, köyde huzursuluğa neden oldu. Çatalköy esnafı hükümetin site içerisindeki arazileri partizanca dağıttığını ifade etti

ATÖLYELER KÖYÜN DIŞINA TAŞINACAKTI: Teknecik Elektrik Santrali’nin karşısında kurulan yeni sanayi sitesinin esas amacının köyün içerisinde bulunan atölyelerin köyün dışına taşınması olduğunu ifade eden Çatalköy esnafı ve bölge sakinleri, bunun gerçekleştirilemediğini belirtti

“PARTİZANCA İŞ YAPTILAR”: Çatalköy esnafı ve bölge sakinleri, köydeki atölyelerin köy dışına çıkarılabilmesi için yapılan Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nin amacına hizmet etmediğini belirterek, köyden olmayan büyük şirketlere sanayi sitesinin partizanca dağıtıldığını belirtti

Bertuğ TOPAL

Çatalköy’de yıllardır esnaf ve iş adamları tarafından beklenen sanayi sitesi tamamlandı. Tamamlanmasına rağmen esnaf mutsuz. Esnafın mutsuzluğu ise tamamlanan sanayi sitesi içerisindeki arsaların partizanlık yoluyla dağıtılmış olmasından dolayı.

Esnaf, Çatalköy’deki sanayi sitesi içerisinde bulunan arazilerin, hükümet tarafından ihtiyaçlılara değil tamamen kendi partililerine dağıtıldığını ifade ederek bunun önüne geçilmesini istedi.

Çatalköy esnafı, Havadis’e yaptığı şikayette Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar’ın partizanca ve kafasına göre sanayi arazilerini dağıttığını ifade etti.

Esnaf, bu arazilerin ihtiyaçlı esnafa verilmemesi durumunda ise mahkemeye gideceklerini belirtti.

Uzun yıllardır bekleniyor

Çatalköy’de tamamlanan sanayi sitesi, uzun yıllardır Çatalköy’de bulunan esnaf ve iş adamları tarafından dört gözle bekleniyordu. Esnafa göre Çatalköy’de sanayinin gelişebilmesi için gerekli olan bu sanayi sitesinin partizanca dağıtılması Çatalköy’ün gelişmesi için kötü bir gelişmesi.

Atölyeler köyün dışına taşınacaktı

Teknecik Elektrik Santrali’nin karşısında kurulan yeni sanayi sitesinin esas amacının köyüne içerisinde bulunan atölyelerin köyün dışına taşınması olduğunu ifade eden Çatalköy esnafı ve bölge sakinleri, bunun gerçekleştirilemediğini belirtti.

“Kafalarına göre iş yapıyorlar”

Çatalköy’de bulunan küçük esnaf, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti hükümetinin tamamlanan küçük esnaf sanayi sitesinde parselleri kafasına göre dağıttığını kaydederek, “asıl ihtiyaçlı esnafa arazi verilmiyor. Yıllardır biz bu arazileri bekliyoruz” şeklinde sorunlarını dile getiriyor.

“60 parsel yetmiyor denildi”

Sanayi Dairesi’nin kendilerine “60 parsel ayrıldı, bunlar da bitti. Başka parsel kalmadığı için sizi veremeyeceğiz” dendiğini kaydeden esnaf, bu arsaların kendilerine verilmediyse kime verildiğini sorguluyor.

“Partizanca iş yaptılar”

Çatalköy esnafı ve bölge sakinleri, köydeki atölyelerin köy dışına çıkarılabilmesi için yapılan Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nin amacına hizmet etmediğini belirterek, köyden olmayan büyük şirketlere burasının partizanca dağıtıldığını belirtti.

“Yargı yoluna gideceğiz”

Esnaf temsilcisi, Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’nin köyün gerçek esnafına en kısa sürede verilmemesi durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, hükümetin asıl ihtiyaçlı esnafa arazileri tahsil etmeyip partizanca bir tavırla kendilerine yakın kimselere arsaları vermesini kınadı.

65 parsel olarak tasarlandı

Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Sitesi 65 parsel olarak Teknecik Elektrik Santrali karşında inşa edildi. 65 parselden 2 parsel kafeterya olarak ayrıldı, 4 parsel ise daha önce kirasında bulunduran şahsa verildi. Geriye kalan 59 parselin de Esentepe ve Çatalköy esnafına verileceği söylenmişti. Esnaf ilk başvuruyu 2007 yılında yaptı.

Altyapısı 2012’de tamamlandı

Sanayi sitesinin altyapı dahil tüm çalışmaları 2012 yılında tamamlandı. Ancak önce UBP Kurultayı sonra hükümetin düşmesi derken bir türlü faaliyete açılmadı.

Köy içerisinde aşırı ses ve çevre kirliliği nedeniyle bu sanayi sitesi tasarlanmıştı.