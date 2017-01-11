Esmen isyan etti! Hükümet ve Ticaret Odası nerede…

Son üç yıldır vergi listelerinde en üst sıralarda yer alan Esmen Group Direktörü Esin Esmen, artan kur nedeniyle, KKTC’de yaşamın daha pahalı hale geldiğini belirterek, bunun işsizlik ve zam olarak yansımaları olacağını söyledi.

Esmen, hükümetin ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın sessizliğine de isyan ederek, bir çok işverenin sesi oldu.

2017 yılının her açıdan kötü geçeceği sinyallerine dikkat çeken Esmen, Türkiye’de hükümetin piyasaya müdahale girişimlerini örnek vererek, KKTC’deki durumu sorguladı.

Ticaret Odası’nın sessizliğini de eleştiren Esmen, kısa sürede piyasada tüm mallara zam geldiğini, hükümetin temel girdilere yaptığı artışın da bunda etkili olduğunu vurguladı…

Esmen, işinsanlarının ciddi yükümlülüklerine dikkat çekerek, bu durumda işçi durdurmaların artmasından korktuğunu anlattı.

Esmen’in sosyal medyadaki isyanı, kısa sürede gündem oldu…