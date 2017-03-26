Eskişehir’de rakip Moldova

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek. Yeni Eskişehir Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek.

Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj’in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Türk Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yendiği maçın ardından, Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle, Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen de izin alarak aday kadrodan çıkarılmıştı.

ESKİŞEHİR’DE İLK MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçını oynayacağı Eskişehir’de ilk kez sahaya çıkacak. İç saha maçlarını 15 farklı kentte oynayan milliler, 94 yıllık tarihinde ilk kez Eskişehir’de sahne alacak.

Moldova maçının oynanacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Yeni Eskişehir Stadı geçen yılın sonlarında hizmete açıldı. Eskişehir, ay-yıldızlı ekibin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Trabzon, Kayseri, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Samsun’un ardından sahaya çıkacağı 16. şehir olacak.

MOLDOVA İLE 9. RANDEVU

Türkiye, Moldova ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, şimdiye dek 6’sı resmi, 2’si özel olmak üzere 8 kez karşılaştığı Moldova’yı 6 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. İlki 1996, sonuncusu 2007’de oynanan bu maçlarda 18 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.