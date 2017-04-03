Eski Başbakanlardan Mustafa Çağatay ölümünün 28. yıldönümünde anıldı

Eski başbakanlardan Mustafa Çağatay, ölümünün 28. yıldönümünde Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Çağatay’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Başbakan Hüseyin Özgürgün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, bazı parti başkanları ve siyasiler il sevenleri katıldı.

Tören, Çağatay’ın mezarına çiçek ve çelenklerin sunulmasıyla başladı. Bunu saygı duruşu ve İstiklâl Marşı izledi. Çağatay’ın ailesi adına Ahmet Tolgay’ın ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmalarının ardından tören sona erdi.

TOLGAY

Gazeteci-Yazar Ahmet Tolgay, Mustafa Çağatay’la ilgili anılarına yer verdiği konuşmasında, belleğinde 28 yıl önce Çağatay’ın toprağa verildiği günün ve o günkü unutulmaz yas manzarasının kaldığını anlatarak, bunun Çağatay’ın halka kendini ne kadar sevdirdiğini gösterdiğini kaydetti.

Tolgay 5 yıldan fazla bir süre Başbakanlıkta Çağatay’ın yanında çalıştığını belirterek, Çağatay hakkındaki kitabı için kendi bildiklerinin yanında derin araştırmalar da yaptığını söyledi.

Çağatay’ın insancıl, hukukçu ve ilke sahibi yönlerine de değinen Tolgay, Çağatay’ın özveri ve bilinç yüklü hizmetlerinin Kıbrıs Türk halkınca unutulmayacağını da dile getirdi.

Çağatay’ın mütevazı bir yaşamı olduğuna da vurgu yapan Tolgay, hiçbir zaman bir makam aracı almaya yanaşmayan Çağatay’ın ailedeki tek aracı kendi işine gidip gelirken kullandığını anlattı. Tolgay, gecesini gündüzüne katarak çalışan Mustafa Çağatay’ın tüm halka dersler ve ilhamlar veren soylu bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, “Çağatay’ı 28. kaybediliş yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, özellikle “kaybediliş” kelimesini kullanmasının normal bir ölüm yerine trafik terörü veya cinayetinin yaşanması nedeniyle olduğunu açıkladı.

Böyle bir ölümü Çağatay’ın hiç hak etmediğini söyleyen Akıncı, Mustafa Çağatay’ın kitaplara sığmayacak kadar önemli bir insan olduğunu kaydetti.

Akıncı, başbakanlık, milletvekilliği, parti başkanlığı da yapan Çağatay’ın mütevazı kimliğini hiç değişmediğinin altını çizerek, dürüstlüğü, hoşgörüsü ve kimi zaman aşırıya kaçan sabrının Çağatay’ın en büyük özelliklerinden olduğundan bahsetti.

Akıncı, Çağatay’ın geride çok büyük bir maddi servet bırakamasa da, nesilden nesle aktarılacak manevi bir zenginlik bıraktığını söyleyerek, daha nice 28 seneler geçse de toplumun bu özellikleriyle kendisini aramaya devam edeceğini sözlerine ekledi.