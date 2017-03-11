Eşinden Ayrıldıktan Sonra Boksa Merak Saldı

Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, eşi Serdar Bilgili ile ayrıldıktan sonra farklı alanlara yönelmeye başladı. Başarılı spiker, son olarak boksa merak sardı.
Star TV’nin başarılı haber sunucusu Nazlı Çelik, eşi Serdar Bilgili’nin kendisini aldatmasıyla gündemden düşmüyordu. Çelik’in boksa merak sardığını görenler, aldatılma acısını farklı etkinliklere yer vererek atlatmaya çalıştığını düşündü.
HABER SPİKERLİĞİNDEN BOKSÖRLÜĞE
Nazlı Çelik, Instagram hesabından boks yaptığı görüntüleri paylaştı. Çelik, haber spikerliğinden sonra boksörlüğe merak sardı.
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