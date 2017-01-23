Esin Ruso’da

Küçük Kaymaklı’nın Çetinkaya’dan transfer etmek istediği Esin Sonay, Kaymaklı-Değirmenlik maçında Ruso Stadı’nda idi

KULÜPLER İŞİ BİTİRDİ: GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı yöneticileri Esin Sonay’ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Yapılan görüşmelerde Kaymaklı, kaleci Ufuk’un bonservisini ve Bilal’ı Çetinkaya’ya verecek, Esin Sonay da Kaymaklı’ya transfer olacak. Türk Ocağı’na transfer olmak isteyen Bilal için ise transfer görüşmeleri Ocak ile Çetinkaya arasında yapılacak

Küçük Kaymaklı’nın GAÜ Çetinkaya’dan transfer etmek istediği Esin Sonay, Kaymaklı’nın dün Değirmenlik ile oynadığı hazırlık maçında tribünde idi.

Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ve yöneticiler arasında tribünde oturarak Kaymaklı-Değirmenlik maçını izleyen Esin Sonay’ın transferi konusunda iki kulüp de anlaşmaya varmış durumda.

Çetinkaya golcü futbolcuyu isteyen Kaymaklı’dan Bilal ve kaleci Ufuk’un bonservisini talep ederken Bilal’ın Türk Ocağı’na transfer olmak istemesi Esin’in Kaymaklı’ya transferini bugüne kadar uzattı.

İki kulüp idarecileri arasında son yapılan görüşmelerde Kaymaklı, kaleci Ufuk’un bonservisini Çetinkaya’ya vermeyi kabul etti ve Ufuk ile de görüşülerek anlaşma sağlandı. Kaymaklı, Türk Ocağı’na gitmek isteyen Bilal’i de GAÜ Çetinkaya’ya verecek ve Bilal için transfer görüşmeleri Türk Ocağı ile GAÜ Çetinkaya takımları arasında sürecek.