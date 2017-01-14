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Hande Yener’in Partisinde Eser West ve Sevgilisi Tekme Tokat Kavga Etti

‘Kısmetse Olur’ yarışmasıyla ünlenen ve Survivor’a gitmeye hazırlanan Eser West ve sevgilisi katıldıkları partinin sonunda tekme tokat kavga etti.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam 44. yaşına ‘Merhaba’ dedi. Trump Tower’daki Fiyort Live adlı gece kulübünü kapatan Yener, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

ESER VE SEVGİLİSİ DE ORADAYDI

Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Cem Şenol’un organize ettiği partiye ‘Kısmetse Olur’ adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor’a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük’le katıldı.