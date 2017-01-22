22 Ocak 2017

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Ese Brume, Türkiye’de hazırlanıyor

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Ese Brume, Türkiye’de hazırlanıyor
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Atletizmde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bu sezon kadrosuna kattığı kadınlar uzun atlama branşında 6.81’lik derecesi ile Rio 2016 Olimpiyatları beşincisi, 2015 Afrika Şampiyonu ve 2014 Dünya İyi Niyet Oyunları şampiyonu olan Nijeryalı Atlet Ese Brume, Türkiye’de kampa girdi

 

Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Dünya Atletizm Şampiyonası’na Türkiye’de hazırlanacak olan Ese Brume, katılacağı şampiyonalarda DAÜ’yü temsil ederek madalya mücadelesi verecek.

Brume, çalışmalarına İstanbul’daki Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda devam ediyor.

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Havadis Gazetesi

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