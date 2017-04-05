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05 Nisan 2017

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‘Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz’

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‘Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz’
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Rusya’dan Suriye’de yaşanan olaylarla ilgili kısa bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Esad hakkında sorulan bir soruya ‘ Rusya ve Rus ordusu, Suriye tarafından düzenlenen operasyona katkı sağlamaya devam edecek’ yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre İdlib’deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

‘Rusya, ABD ile ilişkilerine zarar verme riskine rağmen, İdlib’deki kimyasal saldırıdan sonra Esad’a destek vermeyi sürdürecek mi?’ sorusuna yanıt veren Peskov, “Rusya ve Rus ordusu, Suriye ordusu tarafından düzenlenen terörle mücadele operasyonlarını desteklemeye devam edecek” dedi.

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