Erülkü’den 41. yıl şöleni

41 yıldır müşterisi ile bütünleşen Erülkü Süpermarket, 41. yıl şölenini yılın dev kampanyası ile gerçekleştiriyor. 27 Aralık Salı günü 14.00 – 17.00 arasında gerçekleşecek olan şölende izaz ikramlar yanında, Grup Rast konseri, Dj Bora K, Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Kraliçeleri ve Bülent Günkut’un sunumunda son model 10 adet Opel Corsa marka araba çekilişi noter huzurundaki çekilişle sahiplerine ulaşacak.

Aylardır devam eden kampanya sonunda gerçekleşecek çekilişi Günkut Ajans marka modellerinden “Miss Kuzey Kıbrıs 2016 Güzellik Kraliçesi” Esin Terzioğlu ile güzellik kraliçelerinden Ebru İlkhan, Berfe Alisinanoğlu, Merve Çakas, Nergiz Köse, Tuğçe Erdönmez, Asya Sadisönmez özel hazırlanan gösteri ile birlikte gerçekleştirecekler.

Geleneksel “Erülkü Şubat Tatili”

Altı yıldan beri 25 şanslı çiftin kafile başkanlığını Erülkü adına Bülent Günkut ve eşinin yaptığı 6. Geleneksel “Erülkü Şubat Tatili” bu yıl 17, 18, 19 Şubat 2017’de Bursa Uludağ olarak planlandı…

Şanslı 25 aileden birileri olmak için devam eden katılım formu doldurma işleminde tek kural çift olmak ve Erülkü’den yapılan her 50 TL alışverişle bir katılım formu kazanmak.

6. Erülkü Bursa Uludağ Şubat tatili çekilişi 10 Şubat günü gerçekleşecek