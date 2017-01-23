Ertuğruloğlu: AP’deki 2 sandalyeyi talep etmek devleti reddetmektir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) 2 sandalyeye oturulması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altına girilmiş olacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs sorunu konusunda konuşan TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’yi yanıtladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, son günlerde gündemde bulunan Cenevre’de gerçekleşen görüşmelerde Türk tarafının sunduğu harita konusuna değindi.

Angolemli, eski Başbakanlardan Hakkı Atun’un Cumhuriyet Meclisi’ne “29 +” diye bir konunun gelmediğini söylediğini hatırlatarak, 1986 yılında “Perez de Cuellar önerileri” geldiğinde Meclis’te kapalı oturum yapıldığını ve bunun orada da ortaya konulduğunu anımsattı.

Angolemli, Cuellar önerilerinin aynı yıl dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun AP’deki sandalyelerle ilgili sözlerini de eleştiren Angolemli, Dışişleri Bakanı ile Başbakan ve Başbakan Yadımcısının nasıl olur da ters düştüğünü sordu.

Eleştirileri yanıtlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 29+’nın o yıllarda Perez De Cuellar’ın Denktaş’a “Yüzde 30’un altına in” ricası üzerine, Denktaş’ın da “%29+” dediğini söyledi.

29+’nın haritası olmadığını, kendisinin öyle bir harita görmediğini belirten Ertuğruloğlu, “O öneri içimize hiç Rumun gelmeyeceği bir 29+’ydı. Şimdi ucuz politikaya gerek yoktur. ‘Denktaş da verdiydi, o haritadır. Bütün siyasi partiler onayladı’ gibi söylemler yanlıştır. Hatalıdır” dedi.

AP sandalyeleri konusunda ise Ertuğruloğlu, sözlerinin arkasında olduğunu, söz konusu 2 sandalyeye oturulması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altına girilmiş olacağını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasallığının ortaklık bozulunca ortadan kalktığını belirten Ertuğruloğlu, “tarihi ve realiteleri çarpıtmaya devam edin. Ben doğru bildiğimi sonuna kadar savunacağım. Eğer Cumhurbaşkanı AP’deki 2 sandalyeyi talep ederse Cumhurbaşkanı olduğu devleti reddediyor demektir” dedi.