Ertuğrul Özkök: Bence KKTC Başbakanı daha yakışıklı

Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet organizasyonu için KKTC’ye gelen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün yazısı KKTC’de tepki çekti. “Başbakan Hüseyin Özgürgün mü daha yakışıklı yoksa Kanada Başbakanı Justin Trudeau mu?” diye soran Özkök’ün bu yazısı ile KKTC’ye gelecek turist arasındaki bağlantı merak konusu oldu.

İşte Ertuğrul Özkök’ün o yazısı:

BENCE KKTC BAŞBAKANI TRUDEAU’DAN YAKIŞIKLI

KKTC Başbakanı “Kıbrıs’ı Keşfet” toplantısında konuşmaya başladığında, salondaki Hürriyet ekibinde de şu tartışma başlıyor:

Başbakan Hüseyin Özgürgün mü daha yakışıklı yoksa Kanada Başbakanı Justin Trudeau mu…

Adaya giden Hürriyet ekibinde kadın sayısı ağırlıklı

Mırıltılara kulak veriyorum. Çok sayıda kadın Hüseyin Özgürgün’ü daha yakışıklı buluyor.

Justin Trudeau

Fit bir adam. Slim fit takım elbiseyi çok iyi taşıyor. 52 yaşında ama hiç göstermiyor. Basket ve futbol oynamış.

Ankara’da üniversitede okurken Gençlerbirliği paf takımında “çift santrfor” sisteminde santrfor oynuyormuş. İyi bir NBA seyircisi. Benim gibi o da Euroleague’e giderek daha fazla ilgi duyuyor.

Türkiye’de Ankara Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumuş. Sedat Ergin, Mehmet Yılmaz ve beni de (yarı) Mülkiyeli sayarsanız, masada Mülkiye ağırlığı var.

Birleşik Krallık’ta Cambridge Üniversitesi Clare College’de İngiliz Dili ve Yönetim Bilimi dalında eğitim görmüş.

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