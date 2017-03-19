Ersun Yanal kendi rekorunu kırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemde yakaladığı 11 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı. Yanal, 3. döneminde Galatasaray galibiyetinin ardından yenilmezlik serisini 12 maça çıkarttı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin ilk yarısında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise farklı bir görüntü ortaya koyarak taraftarını mutlu ediyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yanal, Karadeniz ekibinin başına geldiği ilk dönemde de lig ve kupada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yenilmezlik serisini 12 maça çıkartarak bordo-mavili takımın başında kendi rekorunu kırdı.

YANAL’IN İLK DÖNEMDEKİ 11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2007-2008 sezonunun son bölümüyle, 2008-2009 sezonunun ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste oynadığı 11 maçta yenilmemişti. 2007-2008 sezonunun 31. haftasında 19 Nisan 2008’de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 2-1, Gaziantepspor ve Fenerbahçe’yi 2-0 yenerek sezonu tamamladı. 2008-2009 sezonunun başında ise Osmanlıspor’u (Ankaraspor) 2-0, Ankaragücü’nü 2-1 yendikten sonra Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Süper Lig’de Denizlispor’u 1-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye Kupası’nda Kardemir Karabükspor’u 2-0 yendi. Daha sonra ligde Antalyaspor’u 3-2 ve Konyaspor’u da aynı sonuçla yenerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, sezona kötü başlasa da yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü sergiledi. 29 Aralık 2016’da kupada Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilmedi ve 10 maçlık seri yakaladı. Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor’u 2-1 ve Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalırken, Atiker Konyaspor’u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra ligde Gaziantepspor’u 4-0 ve Osmanlıspor’u da 1-0 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor’la 0-0, Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalıp, Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenen Trabzonspor, son olarak deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçını 3-1 kazanarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkartarak ilk dönemindeki rekorunu yakalamıştı. Ersun Yanal, Galatasaray maçını da kazanarak Trabzonspor’un başındaki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkartarak yeni bir rekor kırmış oldu.