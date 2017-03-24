Eroğlu: Kıbrıs konusu uzayıp gitmemeli, sonuca bağlanmalıdır

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunun uzayıp gitmemesi, sonuca bağlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vermemesi gereken tavizleri verdiğini ileri süren Eroğlu, ama Rum lider Anastasiadis’in hala almak istediğini kaydetti.

Derviş Eroğlu, Yunan ve Türk vatandaşlarının Kıbrıs’ta aynı haklara sahip olması gerektiğini dile getirdi.

3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, geçmişteki iç siyasetle ilgili olarak ise “ben halkıma müteşekkirim. Seçilmemem için ayak oyunları oldu. Elinden tuttuklarımdan vefasızlık gördüm ama hepsini tarihin yargısına bırakıyorum” dedi.

Ofisinden verilen bilgiye göre, Eroğlu, “Medya Günlüğü “ adlı haber sitesinin sorularını yanıtladı.

Eroğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Soru: Dünya kamuoyunda uzlaşmaz taraf olarak neden Kıbrıs Türk tarafı suçlanıyor? Lobi gücümüz mü zayıf, yoksa bizim dışımızda siyasi nedenler mi var?

Derviş Eroğlu: “Bizim dışımızda birçok siyasi neden var” demek daha doğru olur. Kıbrıs konusu sadece bir Kıbrıs Türkü ile Kıbrıs Rumu arasındaki sorun değildir. Kıbrıs konusunun nedenini , Kıbrıs Türkü’nün bugün yaşamakta olduğu zorlukları anlamak için tarihe bakmak, bugün Ortadoğu’da yaşanmakta olanların sebeplerini bilmek gerekir.

Kıbrıs’ın dün olduğu gibi bugün de siyasal ve ekonomik açılardan stratejik bir ada olduğu kesindir. Ve burada Türk varlığının olması dünya siyasetine , ekonomisine yön vermeyi tekelinde tutmaya çalışanları rahatsız etmektedir. Bu nedenle bizi haklı görmek, bize destek vermek işlerine gelmiyor. Oysa haklı olduğumuzu, haklı bir davayı savunduğumuzu iyi biliyorlar.

Soru: Cumhurbaşkanlığına aday olduğunuz dönemde anlaşarak ayrılma konusunu gündeme getireceğinizi söylemiştiniz. Anlaşarak ayrılma konusunda hala ısrarcı mısınız?

Derviş Eroğlu: Cumhurbaşkanlığım ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığım sürecinde hep şunları savundum:

Kıbrıs meselesinde konuşulmayan, tartışılmayan hiç bir konu kalmamıştır. Her konuda taraflar bir birlerinin ne düşündüğünü, neyi yapıp, neyi yapamayacağını iyi biliyor. Sorunun çözümü için Kıbrıs Türk Halkı yapabileceğini yapmış Rum tarafı hiç yapmamıştır. Eğer Rum tarafı hakikaten kalıcı, Kıbrıs’ta var olan gerçeklere uygun bir çözüm istiyorsa bir an önce adım atmalıdır.

Kıbrıs konusunun artık uzayıp gitmemesi lazımdır. Ucu açık görüşmeler Kıbrıs Türkü’nü masada oyalamakta , hak ettiğimiz bir şey olan uluslararası camiadaki yerimizi almamızı engellemektedir. BM çabalarına gereken desteği vermeyen Rumlara Kıbrıs Türkü’nü cezalandırması için fırsat veren bu süreç artık sona götürülmelidir.

Kıbrıs Türkü “çözüm olsun da nasıl olursa olsun” anlayışında olamaz.

Rum tarafı da bizim kadar çözümü istemiyor, bizi çözüme mahkum bir halk olarak görüp, istedikleri noktaya gelmemizi beklemeyi tercih ediyorsa buna Anavatan Türkiye ile de istişare ederek dur demek zorundayız.

Bizim en büyük gücümüz devletimizin varlığıdır. Eğer çözüm olmazsa, B, C, D, planımız devletimizin varlığının devamı, devletimizin dünyada hak ettiği yeri almasıdır.

Eğer bir anlaşma olamıyorsa “ kadife ayrılık” da tabii ki gündeme gelebilir.

Ancak unutmayalım ki kadife ayrılık için de Rum tarafının onayı gereklidir ve bunu umut etmek pek mümkün görünmüyor.

Bu noktada en büyük görev BM’ye düşmektedir. BM ve özellikle Güvenlik Konseyi Kıbrıs Türkü’nün cezalandırıldığı bu süreci artık sonuca, finale taşımalıdır. Taşımamaları örgütün işlevselliği ve hakkaniyet ölçüleri ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu bir kez daha gözler önüne serecektir.

“SİYASİ İSTİKRAR VE EKONOMİK ATILIM LAZIM”

Soru: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan ekonomik sıkıntıların sebebi olarak ambargolar gösteriliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı olduğunuz dönemde ne tür çalışmaları yaptınız ve ne tür çalışmalar yapılıyor?

Derviş Eroğlu: Ben bu anlayışı tam olarak doğru bulmuyorum. Tabii ki Rum tarafının izolasyon ve ambargoları olumsuz yönde ekonomimizi etkilemektedir ama tüm sorunlarımızı ve gereken atılımları yapamamamızı Rum ambargolarına bağlamak kolaya kaçmaktır.

Ben gerek 19 yıla aşkın süren Başbakanlık gerekse de 5 yıllık Cumhurbaşkanlığım dönemimde ekonomik gelişmenin öneminin bilinci içinde davrandım.

KKTC’nin piyasa ekonomisine geçişi, bugün 100 bini aşkın öğrencisi olan üniversitelerin açılması ve çoğalması, turizmin öncelikli sektör olarak belirlenmesi, iletişim, ulaşım , enerjide alt yapı yatırımlarının yapılması benim dönemlerinde başladı. Türkiyemizden deniz altından borularla su ve elektrik enerjisi getirilmesi benim dönemlerimde projelendirildi, yaşama geçti, veya geçmesi için adımlar atıldı.

Bence yapılacak çok şey var. Yapabildiklerimiz ve yapamadıklarımız var. Dünü dünde bırakıp yarın için ivedi olarak harekete geçilmelidir. Özel sektörün önü açılmalıdır. Kamuda etkinliği , verimi artırmak için kararlılıkla gerekenler yapılmalıdır. Siyasi istikrar sağlanır, hükümetle ciddi çalışı iletişim, ulaşım, turizm, konut sektöründe gereken adımlar atılırsa hızlı bir kalkınma içine girileceğine inanılmalıdır.

“YAŞANANLARI TARİHİN YARGISINA BIRAKIYORUM”

Soru: 4-Kıbrıs Türk tarihine damga vuran liderlerden biri olarak gösteriliyorsunuz. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz bir sonuçla Mustafa Akıncıya karşı kaybettiniz. Kıbrıs Türk halkının size vefasızlık yaptığını düşünüyor musunuz ve kaybetmenizin nedenleri nelerdir?

Derviş Eroğlu: Ben halkıma müteşekkirim. Beni tüm makamlara halkım taşımıştır. Bazı ayak oyunları oldu ama ben onları tarihin yargısına bırakıyorum.

Halkımdan vefasızlık gördüm demem mümkün değildir ama bazı çok yakınlarımdan, elinden tuttuklarımdan görmediğimi söyleyemem. Yine de kimseye kırgın, dargın değilim. Kısmette ne varsa o olur. Ben halimden , gördüğüm ilgiden, sevgiden, benim için hala söylenmekte olanlardan gurur duyuyorum ve memnunum.

“KIBRIS ‘IN DOĞAL KAYNAKLARINDA HAKKIMIZ VAR”

Soru: Kıbrıs adası çevresinde bulunan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türklerinin payı ne olacaktır?

Derviş Eroğlu: Bu kaynaklarda bizim de hakkımız vardır ve bu hakkımızdan vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Bu konudaki düşüncelerimizi ve projelerimizi BM de diğer ilgili ülkeler de biliyor.

Türkiye ile KKTC arasında yapılan anlaşmalarla da atılacak adımlarla ilgili gereken mesajlar herkese verilmiştir.

Soru: TC’nin bu doğal kaynaklarda hak ve çıkarları hakkında neler söylersiniz?

Derviş Eroğlu: Bazı bölgelerde Kıbrıs’ın ilan ettiği münhasır ekonomik alan ile Türkiyemizin münhasır ekonomik alanları çakışmaktadır. Rumlar maalesef Türkiyemizin haklarına da el uzatmaya çalışmaktadır ama buna izin verilemeyeceği de ortadadır. Türkiye’nin Kıbrıs’ın haklarında gözü yoktur ama bizim, yani Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunmasında bize yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde tam destek vermektedir.

“KKTC-TC İLİŞKİLERİ GELİŞECEKTİR, GELİŞMELİDİR”

Soru: KKTC ve TC ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir rota izleyeceğini öngörüyorsunuz?

Derviş Eroğlu: Gelişmelidir. Gelişecektir. Bu herkesin yararınadır. Biz et ve tırnak gibiyiz. Kardeşiz. İlişkilerimiz salt ekonomik menfaat, stratejik işbirliği değildir. Ben bir zamanlar Türk Devlet ve Toplulukları toplantısında

Azerbaycan’ın eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan için ‘ tek millet, iki devlet’ dediği zaman, ‘ tek millet üç devlet’ demiştim…Bence vizyon , anlayış buna göre belirlenmelidir..

“RUMLARIN ANLAŞMA İÇİN İSTEDİKLERİ ORTADADIR”

Soru: Müzakerelerin kopması ve bir kez daha Rumların uzlaşmazlığının kanıtlanmasının göstergesi olan Anasatasiadis’in kapıyı vurup çıkmasının nedenleri nelerdir ve bu görüşmeleri nasıl etkiler?

Derviş Eroğlu: Rum lider Anastasiadis’in anlaşma için istedikleri ortadadır. Çok kısaca özetlemek gerekirse Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak görüyor ve ona göre ortaklık öneriyor, Türkiye’nin tamamen Kıbrıs’tan atılmasını, Kıbrıs Türkü’nün kendi insaflarına kalmasını hayal ediyor.

Sayın Akıncı vermemesi gereken pek çok taviz vermesine rağmen Anastasiadis henüz istediği kadar taviz alamadığına inanıyor ve ayak oyunları yapıyor. Sayın Akıncı’ya bir anlamda ‘ madem ki çözümden yanasın, madem ki bu kadar çözüm istiyor, buna muhtaç olduğunuzu söylüyorsun, eninde sonunda benim istediklerimi kabul edeceksin’ mesajı veriyor.

Son yaptıkları da budur.

Rum Meclisi Anastasiadis’in partisinin de katkısı ile 1950 yılı Ocak ayında Yunanistan’a bağlanmak için yapılan plebisitin Rum okullarında anılması için bir karar almıştır.

Sayın Akıncı bu adım üzerine konuyu gündeme getirince Rum lider Anastasiadis kendisinden 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile 15 Kasım 1983 KKTC’nin ilanının kutlanmamasını istemiş, sonra da öfkelenerek kapıyı vurup dışarı çıkarak görüşme masasını terk etmiştir.

Ardından yaptığı bir açıklamada ise azınlık olan Kıbrıs Türkleri’nin Rumlar’la aynı haklara sahip olamayacağını vurgulamıştır.

Dolayısı ile niyet ve tutumları ortadır. Bunları bilmez, bunları önemsemezsek tarihi bizi affetmeyecektir.

“YUNAN VE TÜRK VATANDAŞLARI KIBRIS’TA AYNI HAKLARA SAHİP OLMALIDIR”

Soru: TC vatandaşlarının olası Kıbrıs çözümünden sonra AB vatandaşı gibi değerlendirilmeli mi ve aynı haklara sahip olmalı mı?

Derviş Eroğlu: Eğer Yunan vatandaşları, AB çatısı altındadırlar diye 4 özgürlükten yararlanacaksa Türk vatandaşları da yararlanmalıdır. Neden? Çünkü Kıbrıs’ın özel bir durumu söz konusudur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan, onaylayan üç devletten biri Türkiye’dir. Türkiye ve Yunanistan’ın üye olmadığı bir yere Kıbrıs’ın üye olamaması gerekirdi ama bir şekilde Türkiye ikna edilerek bu aşıldı, Kıbrıs çözüm olmadan, Türkiye girmeden AB’ye üye yapıldı. E, şimdi hiç olmazsa Kıbrıs’ta Türk vatandaşlarına Yunanistan vatandaşlarına tanınan haklar tanınmalıdır ki Türkiye mağdur olmasın, Türk-Yunan dengesi bozulmasın.

“AKINCI RUMLARA GEREĞİNDEN FAZLA GÜVENDİ”

Soru: Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorunu hakkında ki çalışmalarını başarılı ve yerinde görüyor musunuz?

Derviş Eroğlu: Sayın Akıncı çok iyi niyetli davranarak Rum tarafına gereğinden fazla güvenerek , yönetim ve güç paylaşımı, Avrupa Birliği, ekonomi, mülkiyet konularında , toprak konusunu masaya koymak ve Ruma harita sunmakla hata yapmıştır.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini gereksiz bir şekilde tartışmaya açarak Rum tarafının oyununa gelmiştir.

Bunu sadece ben değil çok kesim söylemektedir. Başarılı olup olmadığını söylemek yerine yaptıkları ile ilgili görüşlerimi açıklamayı, yapıcı eleştirilerle kendisine yardımcı olmayı tercih ediyorum.

Soru: Cumhurbaşkanlığınız döneminde Rumların AB dönem başkanı olmasıyla birlikte Türk tarafının kontrolünde Kapalı Maraş bölgesini “yerleşime açmak” için çalışma başlatmıştınız.Ankara’da buna sıcak bakmıştı o dönem. Ama sonuca ulaşmadı. Maraş hala neden kapalı,ve hangi şartlarda açılacak?

Derviş Eroğlu: Hayır benim dönemimde Maraş’ın Türk kontrolünde yerleşime açılması ile ilgili çalışma başlatmadım. Sadece ve sadece o dönemdeki görüşmecimden bu konuda bir rapor hazırlamasını ve bana sunmasını istedim. O da hazırladı ve sundu.

Mümkün mü? Mümkündür ama görüşme süreci devam ederken bunu yapmak bana göre söz konusu olamaz. Dünya başınıza üşüşür. Ortada çeşitli BM ve AİHM kararları var. Tüm bunlar iyi değerlendirilmeli, konjonktüre dikkat edilmelidir. Maraş’ın çok önemli bir bölümünün vakıf malı olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.