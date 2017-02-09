Erken seçim restleşmeleri

UBP- DP hükümetinin yolun sonuna geldiği görülüyor.

Ne yalan söyleyim, “Bu ekip erken seçime gitmeden, Nisan 2018’i bulur” demiştim.

Yanıldım…

Kıbrıs konusundaki yaklaşımları ile “aynı çizgide” olan iki parti, iç siyasette, “zor günlerde” bir araya gelse de, uzun süre bir arada kalamıyor.

CTP- DP ve CTP- UBP denemelerinin ardından bir araya gelen iki parti, bir yılı tamamlar tamamlamaz, erken seçime gidecek, öyle de görünüyor.

Dün, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Merkez Yürütme Kurulu ve milletvekillerini topladı.

Hükümette “işler” iyi gitmiyor.

Görünen o ki “bıçak sırtı” ir dönem geçiriliyor.

Deniz bitti…

Neden mi?

Esas sebebi “uyumsuzluk” olarak görülse de, UBP- DP arasında “atamalarda” ya da “makam paylaşımlarında” görülse de, bence sebep başka.

Protokol…

UBP- DP hükümeti çok ciddi kararlar almak zorunda.

Mesai saatleri hemen değişmeli.

Limanlarda özelleştirmeler gündeme gelmeli.

Telekomünikasyon özelleştirilmeli.

Türkiye’den kablo ile elektrik için somut adımlar atılmalı.

Yol ihaleleri…

Bitmek bilmeyen T izni talepleri…

Ve son olarak da mahkemenin “ikinci iş ile ilgili aldığı karar”…

Ağırlıklı görüş o ki, hükümet bu kararlar üzerine yürüdükçe, güç kaybediyor.

Bu nedenle, kısa sürede seçim kararı almak, seçim yasakları başlatmak, suçu “uyumsuzluğa” atmak ve erken seçime yürümek bu noktada akıllıca duruyor.

İpler erken koptu

Elbette iki parti arasında uyumsuzluk da var.

Kurumlarda, yönetim kurulları birbiri ile kavga ediyor.

İstihdam kavgaları hiç bitmedi.

Özgürün- Denktaş arasında da uyumsuzluk giderek öne çıkmaya başladı…

Bu nedenledir ki, ipler de erken koptu…

Aksi görüşler de var…

“Hemen yapılacak” bir seçimin, “Halkın Partisi’ne yarayacağını” düşünen çok sayıda UBP’li milletvekili var.

Bu nedenle, “seçim tarihinin 2018 içerisinde olmasını isteyenlerin” sayısı da az değil.

Özgürgün’ün canına “tak” etse de, “Belli başlı adımları atmadan seçime gitmek, zarar verir” görüşünde olanlar, öneri de yapıyorlar…

Belli başlı bazı yasaların geçirilmesi…

Bütçeye Türkiye katkısının akışını sağlayacak adımların atılması…

Yeni ihalelere çıkarak, yol, hastane gibi açıkların tamamlanması…

Böylelikle, halktan oy isterken, daha çok insana dokunmuş olunacak.

Süreç başladı…

Görünen o ki, bir kriz var…

Kriz bugün aşılsa da…

Yarın yeni bir kriz olmayacağı ne malum?

Ya da ilk fırsatta ortaya çıkacak bir başka krizde ne yapılacak?

UBP- DP hükümeti krizi bugün aşabilir…

Ama bu güvensizlik, belli ki yeni bir krizi kaldıramayacak kadar ilerledi.

Erken seçim, tek alternatif

Pamuk ipliğine bağlı bir hükümet var…

Bu mecliste yeni hükümet alternatifleri olsa da, denenmeyen yok…

Dolayısı ile, “parlamentonun bu yapısı ile iflas” ettiği de muhakkaktır…

Tek alternatif erken seçim.

Toplanmakta bile zorlanan bir meclis yapısı içerisinde…

Ya UBP- DP uzlaşacak ve ilerleyecek…

Bir süre daha dayanacak…

Ya da erkenden erken seçim kararı alacak…

Ötesi yoktur…