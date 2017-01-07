Erkek modelle çalışacaklar

ABD’li kozmetik markası Maybelline, yeni ürün reklamında ilk kez bir erkek modelle çalışacağını açıkladı

Dünyaca ünlü kozmetik markası Maybelline, yeni reklam filminde ilk kez bir erkek modele yer verecek.

Adriana Lima ve Gigi Hadid gibi isimlerin marka yüzü olduğu marka, yeni rimelinin tanıtımında bu kez bir erkekle çalışacak.

Firma, tanıtımlarda üç milyon takipçisi olan güzellik danışmanı Manny Guiterrez’in yer almasına karar verdi. Guiterrez, bu karardan onur duyduğunu ve oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

Guiterrez makyajın ‘cinsiyetsiz’ olduğuna ve kurallarının da olmadığına inandığını belirtiyor. Ünlü firmanın bu kararı, kozmetik endüstrisinin erkekleri de dahil etme çabası olarak yorumlandı. Son dönemde ünlü firmalar da defilelerinde androjen modellere yer veriyor.