Erhürman’dan Denktaş’a vatandaşlık tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, UBP-DP hükümeti döneminde 7 bin 200 vatandaşlık verildiğini açıklamasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erhürman, “Bu “ben yaptım oldu” zihniyetiyle devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar!” dedi

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Bir yıllık UBP-DP Hükümeti döneminde 7200 vatandaşlık verdiklerini açıkladı Sayın Denktaş. Soruda vatandaş olanların isimleri de istenmişti ama bunların kişisel veri olduğunu, açıklayamayacağını söyledi. İnanılır gibi değil!!! Her şeyden önce bir kişinin vatandaş olup olmaması kişisel veri değil. İkincisi, isimleri vermek istemiyor çünkü 11-12 yıldır bu ülkede çalışma izniyle çalışıp vatandaş yapılmayan insanlar dururken keyfi biçimde beş yılı daha dün geçmiş insanları vatandaş yapıp yapmadıkları anlaşılabilir. Bu “ben yaptım oldu” zihniyetiyle devam edebileceklerini sanıyorlarsa çok yanılıyorlar!