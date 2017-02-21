Erhürman: Turizm kısır döngüde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm sektörünün kısır döngüye girdiğini, sektörde ciddi planlama sorunu yaşandığını belirtti.

Turistleri cezp edecek ürün üretmede ve pazarlamada, turistleri otellerden çıkarmada sorunlar yaşandığını kaydeden Erhürman, “Bu sorunlar birbirini besliyor. Sonuç itibarıyla turizmden elde edilen gelir artırılamadı ve adil paylaşılamadı” dedi.

Güneyden gelen turistlere Güney’den gelen rehberlerin, Türkiye’den gelen turistlere de Türkiye’den gelen rehberlerin eşlik ettiğini vurgulayan Erhürman, Kıbrıslı Türk rehberlerin ise “sessizce” refakat ettiğini kaydetti.

Erhürman, “Bu, kabul edilebilir değil. Bu ülkeyi en iyi biz bilir, en iyi biz tanıtırız” diye konuştu.

CTP’den verilen bilgiye göre, sivil toplum örgütlerine ziyaretler çerçevesinde bugün de Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) ziyaret edildi.

ERHÜRMAN: “TURİZMDE GELİRLERİ ARTIRMAK VE ADİL PAYLAŞTIRMAK ÜZERİNDE DURUYORUZ”

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, rehberlerin turizm sektöründe önemli fonksiyonları olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinde turizmi merkeze alıp diğer sektörleri etrafında planlama çabası içinde olduklarını kaydeden Erhürman, turizmden elde edilen gelirleri artırmak ve bu gelirleri adil paylaştırmak gibi konuların üzerinde durduklarına değindi.

Ülkeyi ziyaret eden turistleri rehberlerin yönlendirdiğini söyleyen Erhürman, diğer sektörlerin turizmden beslenmesi açısından bunun önemli bir fonksiyon olduğunu belirtti.

“GASTRONOMİ HARİTASI DA GÜNDEMİMİZDE”

Eko-agro, köy ve spor turizmi gibi farklı turizm türlerinin de gündemlerinde olduğunu ifade eden Erhürman, hedeflerinin ülkede turizmi 12 aya yaymak olduğunu kaydetti.

Gastronomi haritasının da gündemlerinde olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda KITREB ile ortak proje yapmak istediklerini kaydetti.

Turizm sektörünün kısır döngüye girdiğini belirten Erhürman, sektörde ciddi planlama sorunu yaşandığını ifade etti.

CTP Genel Başkanı, turistleri cezbedecek ürünleri üretmede ve pazarlamada, turistleri otellerden çıkarmada sorunlar bulunduğunu söyleyerek, “Bu sorunlar birbirini besliyor. Sonuç itibarıyla turizmden elde edilen gelir artırılamadı ve adil paylaşılamadı” dedi.

“Sessiz rehber” uygulamasına da değinen Erhürman, “Güneyden gelen turistlere güneyden gelen rehberlerin, Türkiye’den gelen bazı turistlere de Türkiye’den gelen rehberlerin rehberlik yapıp, Kıbrıslı Türk rehberlerin sessizce onlara refakat etmesi kabul edilebilir değildir. Bu ülkeyi en iyi biz bilir, en iyi biz tanıtırız” dedi.

Erhürman, rehberlerin Dünya Turist Rehberleri Günü’nü de kutladı.

ALTINER: BAKAN REHBERLERE ÖNEM VERMİYOR

Açıklamaya göre KITREB Başkanı İbrahim Altıner ise, Turizm Bakanı’nın rehberlere gereken önemi vermediğini savundu.

Turizm Bakanlığı’na yaklaşımlarının hep samimi olduğunu söyleyen Altıner, buna rağmen bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade etti.

Bu konunun bir an önce düzelmesi gerektiğini vurgulayan Altıner, turizmde rehberlerin önemli rol oynadığını kaydetti.

Rehberlerin turizm acentelerine bağlı olduklarını belirten Altıner, “Sessiz rehberlik probleminin baş gösterdiğini ve iş yapamadıklarını” söyledi.

Güneyden gelen turistlere güneyden gelen rehberlerin, Türkiye’den gelenlere de Türkiye’den gelen rehberlerin rehberlik yaptığını, ülke rehberlerinin sadece refakatçi olarak sessizce yanlarında oturduğunu anlatan Altıner, “Yaratılan teşvik modeli çalışamaz hale geldi” diye konuştu.

CTP’nin gündeminde olan “gastronomi haritası”nın hayata geçmesi gerektiğini de vurgulayan Altıner, turizmde yaşanan rekabetten dolayı adaya ucuz turistin geldiğini, gelen turistlerin ülkedeki fiyatları pahalı bulduğunu ekledi.