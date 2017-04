Erhürman: CTP Kasım’da da, Nisan’da da erken seçime hazırdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin şimdilik erken seçimin önünü kapadığını ileri sürerek, CTP’nin Kasım’da da, Nisan’da da olsa, erken seçime hazır olduğunu söyledi.

İktidar olup, bu sistemi değiştirmek istediklerini belirten Erhürman, “Bundan daha da önemlisi, bu hükümetin gitmesi. Umut hırsızları her gün geleceğimizden çalıyor” ifadesine yer verdi.

Ana Muhalefet CTP’nin hükümetin bir yıllık icraatlarını değerlendirmek üzere Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında erken seçim de konuşuldu.

“BU KADAR YANLIŞ HESAP YAPAN MALİYE BAKANI HALA ORADA OTURUR MU?”

Bir soru üzerine geçtiğimiz aylarda gündeme gelen erken seçim tartışmalarına işaret ederek, “Şunu da tarihe mal etmeliyiz” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ile ETİ eski çalışanlarının haklarının korunmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis’te görüşülürken, hükümetin küçük ortağı Serdar Denktaş başkanlığındaki DP, ‘Eğer bu yasa geçerse Şubat ayıda ülke duvara toslayacak’ iddiasıyla Meclis salonunu terk etti. Bunun üzerine Sayın Özgürgün kürsüye çıkarak, ‘Erken seçimse erken seçim, biz bu yasayı geçireceğiz’ dedi. Yasa geçti.”

Şubat ayının geçtiğini, ülkenin Denktaş’ın dediği gibi duvara toslamadığını söyleyen CTP Genel Başkanı şunları söyledi:

“Bu bile başlı başlına gaflet. Maliye Bakanı olarak, Kasım-Aralık gibi böyle bir iddiada bulunuyoruz, ülke Şubat ayında duvara toslamıyor, hatta durmadan yeni açılımlar yapıyorsunuz… Madem böyle, ya siz o dönemde dilim varmıyor ama yalan söylediniz ki ben böyle büyük iddia ortaya koymam… En basitinden yanlış hesap yaptınız. Bu kadar yanlış hesap yapan Maliye Bakanı hala orada oturur mu?”

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu olaydan sonra televizyon programlarında “Erken seçimse erken seçim dedim, muhalefetten ses çıkmadı” ifadelerini kullandığını belirten Tufan Erhürman, CTP’nin, bunun üzerine, “önergeyi getirin imzalayalım” dediğini anımsattı.

“HÜKÜMET ŞİMDİ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR, BİLEN YOK”

Başbakanın bunun üzerine yine suskun kaldığını belirten Erhürman, şunu ekledi:

“Sayın Özgürgün’ün kendi milletvekillerinden destek alamayacağı korkusu var diyerek yardım edelim istedik. ‘5-6 milletvekilinin imzasını getirin, biz 20 milletvekiliyle bu önerisini imzalayalım’ dedik. Çünkü çoğunluk onlarda. Yine sustular. Bu sefer Sayın Özgürgün, bize televizyondan ‘muhalefet öneriyi getirsin biz imzalayacağız’ davetiyesi gönderdi. Biz de Sayın Başbakanın önüne koyduk. İmzalamadı. Bu da yetmezmiş gibi aynı gün Sayın Denktaş erken seçimle ilgili yeni yasa önerisi getirdi. ‘Nisan 2018’ dedi. Temmuzda olacak seçim sanki Nisan’da olunca erken olurmuş gibi… Özgürgün, bizim ve TDP’nin Temmuz’daki, Denktaş’ın Nisan’daki önerisine oy vereceğini söyledi. Yani sağ olsun Sayın Başbakan Nasrettin Hocanın eşeği misali hepimizi haklı buldu ama hükümet şimdi hangi fikirde bilen yok.”

“BİZİM DERDİMİZ İKTİDAR OLUP SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK AMA DAHA ÖNEMLİSİ HÜKÜMETİN GİTMESİ”

Hükümetin bu konuda da ciddiyetsiz bir tavır sergilediğini söyleyen ve erken seçim olması için Meclis’te oy çokluğuna ihtiyaç olduğunu anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şunu ekledi:

“Önergeye imzayı atmadılar. Erken seçimin önünü şimdilik kapadılar. Biz CTP olarak Kasım’da da erken seçim olsa, Nisan’da da olsa hazırız. Bizim derdimiz iktidar olup bu sistemi değiştirmek, bu bizim için çok önemli, ama bundan daha önemlisi hükümetin gitmesi. Bu gelecek hırsızları, umut hırsızları her gün geleceğimizden çalıyor. Hükümette kaldıkları her gün bize zarar veriyor. Bir an önce gitmelidirler. Gitmeleri için elimizden geleni yapacağız.”