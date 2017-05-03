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03 Mayıs 2017

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Kıbrıs

Erhürman: CTP hiç bir hatayı savunmayacak…

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Erhürman: CTP hiç bir hatayı savunmayacak…
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Çıkarma Plajı ile ilgili yaşanan tartışmaları eleştirdi.

“Yaptığı her hatada, “hata yaptım özür dilerim” demek yerine, “ama falanca tarihte de filanca aynı hatayı yapmıştı” diyerek kendi hatasını meşrulaştırmaya çalışan bir hükümet… Akla ziyan! Çok açık söylüyorum: CTP geçmişte hangi dönemde yapılmış olursa olsun hiçbir hatayı savunmayacak. Çıkarma Plajı’nın bulunduğu alanın herhangi bir özel kişiye kiralanmasını hiçbir zaman için doğru bulmuyoruz. Kendi hatasını kabul edip özür dilemek yerine hatasını geçmişle ört bas edebileceğini, meşrulaştırabileceğini sanan hükümeti ise softa şaşırtmacalarından vazgeçip sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye, icabet edecek kabiliyette olmadıklarını bilsek bile son bir umutla ciddiyete davet ediyoruz…”

Tufan Erhürman

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