Erhürman: Çözüm ihtimali kapının arkasında

CTP’nin Dikmen’de gerçekleştirdiği üyelerle buluşma toplantısında Kıbrıs sorunu ve hükümet uygulamaları ele alındı. Parti Genel Başkanı Erhürman, müzakerelerde gelinen aşamayı değerlendirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelerle buluşmak için ilçelerde toplantılar başlattı. Girne İlçesi’nin organizasyonuyla ilki Dikmen’de gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler, hükümetin icraatları ve CTP’nin politikaları konuşuldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda katılımcılar akıllarındaki soruları sorma ve gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu.

Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Süleyman Aktuna, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin de üyelere hitap ettiği toplantıda parti içi gelişmeler de dahil olmak üzere birçok konu değerlendirildi.

Erhürman: Anastasiadis, siyasi eşitlik konusunda ayak sürüyor

Konuşmasının ilk kısmını Kıbrıs sorunu ve Cenevre görüşmelerine ayıran Genel Başkan Tufan Erhürman, son derece önemli gelişmeler yaşandığını, Rum lider Nikos Anastasiadis’in siyasi eşitlik konusundaki düzenlemelerin masada kabul edilmesi konusunda hâlâ ayak sürüdüğünü kaydetti.

CTP olarak dönüşümlü başkanlığın dörde iki olması gerektiğini çok önceden beri söylediklerini belirten Erhürman, “Dörde iki dönüşümlü başkanlık yeterli mi? Hayır. Eşit olabilmemiz için federal devletin her kurumunda Kıbrıslı Türklerin olması gerekiyor. Bazılarında eşit olacağız, bazılarında Kıbrıslı Rumlar daha fazla olabilir ama daha fazla oldukları yerlerde de Kıbrıslı Türklerin olumlu oyu olmadığı sürece hiçbir karar alınamamalı” dedi. Çözüm ihtimalinin artık kapının arkasında olduğuna değinen Erhürman, “Her şeyi açık açık konuşmamız, Kıbrıslı Rum muhataplarımıza her şeyi açık açık söylememiz lazım ki bulacağımız çözüm hepimizi kucaklasın, bu ülkede yaşayan herkese kazandırsın” ifadelerini kullandı.

Harita ve garantiler konusu



Liderlerin Cenevre’de BM Genel Sekreteri’ne iki ayrı harita verdiğini ve bunların kasaya kilitlendiğini hatırlatan Erhürman, şöyle konuştu:

“Bizim tarafın verdiği harita yüzde 29,2’lik bir haritadır ve ilk verilen harita olduğu için Türk tarafının en çok çıkarına olan sınırların içindeki haritadır.

Rum tarafının verdiği de yüzde 28,2’lik bir haritadır ki bu da Rum tarafının en çok çıkarına olan haritadır. Bunda şaşılacak bir durum yok çünkü açılış pozisyonu denilen bir şey var. Annan Planı’nda Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’ne kalan toprak yüzde 28,7’ydi… Verilen haritalar üzerinden pazarlık yapılacak.”

Güvenlik ve garantiler konusuna da değinen Erhürman, tek tek kişilerin kendilerini güvende hissetmek için garantöre ihtiyaç duymadığını söyleyebileceğini ancak yapılan anketlerin hepsinde Kıbrıs Türk halkının önemli bir çoğunluğunun “garantiler olmazsa kendimizi güvende hissedemeyiz” dediğini belirtti. Rumların ise garantiler olursa kendilerini güvende hissetmeyeceklerini söylediğini hatırlatan Erhürman, “Biz de diyoruz ki öyle bir garantiler modeli bulacağız ki Kıbrıslı Türkler de kendini güvende hissedecek, Kıbrıslı Rumlar da. Biz onların güvenlik ihtiyacını görmezden gelmeyeceğiz, onlar da bizim” dedi.

“Bu iş bu defa bitsin diye çalışıyoruz”



26 Ocak’ta Akıncı ile Anastasiadis’in bir araya gelerek bir sonraki uluslararası konferansın programını yapacaklarını belirten Erhürman, CTP olarak bütün mücadelelerinin ve çabalarının bu işin bu defa kapsamlı çözümle bitmesi yönünde olduğunu kaydetti. Erhrüman şöyle konuştu:

“Kurultayımızı yapalı henüz üç ay olmamasına rağmen bu kadar kısa sürede Türkiye’de başbakanla, başbakan yardımcısıyla, dışişleri bakanıyla, ana muhalefet lideriyle görüştük. Cenevre’ye gittik, bir hafta orada kaldık. Hem Cenevre’de hem burada AKEL ve DİSİ ile defalarca görüştük. Bu dönemde kapsamlı çözüme ulaşılması için CTP karıncalar gibi çalışacak. Bizim derdimiz bir an evvel çözüme ulaşmaktır. Bunun için de bu temaslara artırarak devam edeceğiz. Şubat sonunda kapsamlı çözümün politik çerçevesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Pekişubat sonunda bizim arzu etmediğimiz bir şey ortaya çıkarsa CTP ne yapacak? Biz CTP olarak 1970’ten beri ne yapıyorsak onu yapmaya, federal çözüm için çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.”