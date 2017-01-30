Erhan Çelik’ten Gülben Ergen’e cevap!

Özel hayatına dair açıklamalar yapan Gülben Ergen’e cevap eski eşi Erhan Çelik’ten geldi.

Hafta sonu Ayşe Arman’a röportaj veren Gülben Ergen; “Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım” açıklaması yaptı. Eski eşi Erhan Çelik, cevap vermekte gecikmedi. Gülben Ergen’in “Erhan ile 2 yıl evli kaldım. Mutsuz oldum boşandım” açıklaması eski eşi Erhan Çelik’i kızdırdı. Çelik, sosyal medya hesabından “Edebim el vermez edepsizlik edene… Susmak en güzel cevap edebi elden gidene” notunu paylaşarak, Ergen’e imalı bir göndermede bulundu.