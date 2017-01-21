Erdoğan’dan referandum yorumu

Erdoğan: Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Şimdi milletim nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Tavşantepe Metro İstasyonu ve toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında İstanbul’da gerçekleştirilen projelere değinen Erdoğan “İstanbul’a hizmet etmek bir aşk işidir, bir sevda işidir, bir gönül işidir” dedi. İstanbul’da dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile AKP il binasına yönelik düzenlenen LAW’lı saldırılara da değinen Erdoğan “Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakârlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti’nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk” diye konuştu.

‘HAMDOLSUN PARLAMENTO GÜZEL BİR CEVAP VERDİ’

Meclis’te referandum onayı alan yeni anayasa paketi görüşmelerine de değinen Erdoğan “Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

Terörle mücadele operasyonlarında kararlık mesajları veren Cumhurbaşkanı “Döktüğümüz her damla kan bu toprakların vatanımız olduğunu gösteren bir tapu belgesidir” şeklinde konuştu.