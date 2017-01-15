“Erdoğan’a minnettarım”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maraş’ı verelim Erenköy’ü alalım” açıklaması Erenköy muhtarı Vahibe Özkasırga tarafından sevinçle karşılandı. Özkasırga duygularını Havadis’e açıkladı:

Duygu ALAN

Erenköy muhtarı Vahibe Özkasırga, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Maraş’ı verelim Erenköy’ü alalım” şeklindeki açıklamalarının kendisini ziyadesi ile memnun ettiğini söyledi.

Özkasırga, dün Havadis’e ulaşarak, 1964’ten beri ilk kez birinin Erenköy’e sahip çıktığını söyleyerek, senelerdir duymak istediği sözleri TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan duyduğunu, Erdoğan’a bu sözleri için minnettar olduğunu belirtti.

“Canımız kurban olsun”

Vahibe Özkasırga, Havadis aracılığı ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir de mesaj yolladı.

Özkasırga, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Erenköy için konuştuğu için müteşekkirim. İlk kez Sayın Erdoğan sahip çıktı. 1964’te Rumlar bizi köylerimizde kovdu, evimizi barkımızı, köyümüzü yaktılar, yıktılar. Yıllarca bu vahşete kurban olan yerler için hiç kimse konuşmadı. İlk kez Sayın Erdoğan konuştu. Çok mutluyum. Senelerdir bu sözü beklerdik. Canımız kurban olsun derim.”