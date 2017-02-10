Erdoğan’a hakaret şiirine kısmen yasak

ALMAN İkinci Kanalı ZDF’deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren şiiri yazan komedyen Jan Böhmermann, bu şiirin bir bölümünü artık okuyamayacak. Böhmerrman, geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta ZDF’te yayınlanan ‘Neo Magazin Royale’ programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretler ve küfürler içeren şiiri okumuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu üzerine Hamburg Eyalet Mahkemesi, geçen yıl Mayıs ayında şiirin bir bölümünü yasaklamıştı. Ancak cumhurbaşkanının avukatları şiirin tamamen yasaklanmasını istiyordu. Böhmermann’ın ve ZDF’in avukatları ise şiiri fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip kısmi yasağında kaldırılmasını talep ediyordu.

Bugün görülen son duruşmada kararını açıklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi, mayıs ayında alınan kısmi yasak kararın doğru olduğuna hükmederek şiirin bir bölümünü yasakladı.