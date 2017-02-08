08 Şubat 2017

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Erdoğan Trump ile görüştü

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Erdoğan Trump ile görüştü
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ABD Başkanı Trump göreve başladıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez telefonda görüşme yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı  Donald Trump’un bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki liderin Türkiye ve  ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme  konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

TC Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği  belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’a başkanlık  görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine  ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı  kaydedildi.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne  karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit  ettiklerine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump’ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki  olan Türkiye’ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ’a karşı sürdürülen mücadeleye  Türkiye’nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği  kaydedildi.

BEYAZ SARAY: TRUMP, ABD’NİN, TÜRKİYE’YE DESTEĞİNİ VURGULADI

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin “yakın” ve “uzun soluklu” olarak nitelendiği açıklamada, “iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına” vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Başkan Trump, ABD’nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye’ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye’nin DEAŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.” ifadelerine yer verildi.

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