Erdoğan Suriye gündemiyle Rusya’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye gündemiyle Rusya’ya gerçekleştireceği bir günlük ziyaret öncesinde Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında “Krizin çözümü için Rusya ile ortak çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, ziyaret kapsamında ticaret, turizm ve enerji konularının da ele alınacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği bir döneme denk geliyor.

Türkiye ordusu geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt silahlı gücü YPG/YPJ mevzilerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırılar hem Rusya’nın hem ABD’nin tepkisine yol açmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırı sonrasında yaptığı açıklamada “Bu gibi eylemleri kabul edilemez buluyoruz ve uluslararası ilişkilerin esas prensiplerine karşı geldiğini düşünüyoruz” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner de hava saldırılarını ‘koalisyon güçlerinin onaylamadığını’ açıklamıştı.

Astana’da Suriye toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti aynı zamanda Kazakistan’ın başkenti Astana’da yeni bir Suriye toplantısı sırasında gerçekleşiyor.

Toplantıya Suriye hükümeti ve muhaliflerden yetkililerle, Birleşmiş Milletler, İran, Rusya ve Türkiye’den yetkililerin katılması bekleniyordu.

Ancak daha önce Astana’daki görüşmelere katılma kararı alan Suriyeli muhalifler, hükümetin bombalamalara son vermesi talebiyle görüşmelere katılmayı askıya aldı.

Reuters haber ajansına konuşan Suriye Ulusal Koalisyonu sözcüsü Ahmet Ramazan “Delegasyon (hükümetin) bombardımanlarına tamamen son vermesi talebiyle bir bildiri sunduktan sonra katılımını askıya aldı” dedi.

ABD de görüşmelere bir gözlemci gönderiyor.

Putin ve Trump telefonda görüştü

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Putin, ABD ordusunun Suriye’yi füzelerle vurmasından beri ilk kez dün akşam telefonda görüştü.

Reuters’ın haberine göre Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Suriye hakkındaki görüşlerini sunmak için telefon görüşmesini Putin’in istediğini söyledi.

ABD, Esad rejiminin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası Suriye’ye hava saldırısı düzenlemiş, Rusya buna tepki göstermişti.

Beyaz Saray görüşme sonrası yaptığı açıklamada iki liderin Suriye’de “tüm tarafların şiddeti bitirmek için elinden geleni yapmaları konusunda anlaştıklarını” açıkladı.

Beyaz Saray’ın açıklamasında görüşmede güvenli bölge konusunun da ele alındığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise Putin ve Trump’ın ateşkesi güçlendirmek konusunda anlaştıkları açıklandı.

Rus Interfax haber ajansı geçen ay sonunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Suriye konusunda ABD ile işbirliği yapmaya “tamamen hazır” olduklarını açıkladığını duyurmuştu.

Son aylarda uluslararası basında Rusya ile ABD birliklerinin Suriye’de bazı bölgelerde birlikte hareket ettiğine dair haberler yer alıyordu.