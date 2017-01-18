Erdoğan Murat Gönyeli’de

Takımın başına İltaç Karayel’i getirdikten sonra yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden 1. Lig Beyaz Grup ekibi Gönyeli golcüsünü de buldu.

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen Erdoğan Murat geçen sezon kiralık olarak Değirmenlik’e gitmişti. Kırmızı Beyazlılar, Değirmenlik’ten de ayrılan genç golcü Erdoğan Murat ile dün anlaşma sağladı. Gönyeli Erdoğan’ı sezonun ikinci devresi için Kaymaklı’dan kiralık olarak renklerine bağladı. Gönyeli daha önce Sabri ve Raif kardeşler ile birlikte Yusuf Palaz’ı da kadrosuna katmıştı.